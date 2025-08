Reservekeeper Sven Ulreich van FC Bayern München maakte vrijdag samen met zijn vrouw bekend dat hun zoontje op zesjarige leeftijd was overleden. Dat sloeg in als een bom in Duitsland, ook bij het blauwe deel van München.

Bij derdedivisieclub 1860 München hebben zowel fans als medewerkers doorgaans geen warme woorden over voor FC Bayern. Daar maakte speler Florian Niederlechner een op hartverwarmende wijze een uitzondering voor. De 34-jarige aanvaller droeg zijn goal tegen RW Essen op aan de familie Ulreich.

"Ik heb vandaag zo mijn best gedaan om een doelpunt voor de familie te maken. Want ik heb vanochtend al een paar tranen gelaten. Dit is een ongelooflijke klap van het lot en ik leef enorm mee met de familie", zei hij tegen Magenta TV. Niederlechner maakte de 1-1, wat uiteindelijk ook de eindstand bleek,

Zoontje overleden na ernstige ziekte

Vrijdag maakte Ulreich via Instagram dat zijn zoontje Len op zesjarige leeftijd was overleden, nadat hij een tijdlang ernstig ziek was. 'De beslissing om dit nu openbaar te maken, is ongelooflijk moeilijk voor ons – maar het is een belangrijke stap voor ons als familie om duidelijkheid te scheppen in onze omgeving en ook in de ogen van het publiek', schreef hij.

"De familie Niederlechner en de familie Ulreich kennen elkaar heel goed, en onze kinderen hebben samen gespeeld, onthulde de doelpuntenmaker van 1860 München. "Daarom ben ik heel erg blij dat ik vandaag heb gescoord, en dat is voor de familie Ulreich. Het is zo'n toffe familie. Al mijn gedachten gaan uit naar de familie en ik duim dat het snel weer beter gaat."

Nieuw contract

Ulreich, die met zijn vrouw ook een dochter (9) heeft, had vanaf oktober 2024 herhaaldelijk wedstrijden van Bayern gemist vanwege de ziekte van zijn zoon en was lange tijd niet aanwezig bij uitwedstrijden. Hij overweeg om te stoppen, maar de betrouwbare reservekeeper verlengde vorige week zijn contract tot de zomer van 2026.

