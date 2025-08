De Duitse sportwereld beleefde zaterdag weer een grote schok. De legendarische oud-voetballer Uli Hoeness (73) werd namelijk met spoed naar het ziekenhuis afgevoerd.

Terwijl Bayern München in de Allianz Arena een oefenwedstrijd speelde tegen Olympique Lyon (2-1 winst), nam Hoeness, die tegenwoordig erevoorzitter van de Recordmeisters is, 435 kilometer verderop deel aan een golfevenement in Bonn. Daar vond een benefiettoernooi plaats.

Maar in de vroege avond moest Hoeness per ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. De oorzaak zou een gesprongen bloedvat zijn geweest. Naar verluidt gaat het, gezien de omstandigheden, goed met de Bayern-legende. Hoeness heeft het ziekenhuis dezelfde avond alweer verlaten, zo meldt Bild.

Opnieuw in schok

Gelukkig viel de schade dus mee voor Hoeness. Desondanks bracht dit de Duitse sportwereld wéér in schok. Eerder deze week kwam namelijk het nieuws naar buiten van twee droevige overlijdensgevallen.

Laura Dahlmeier

Zo overleed tweevoudig olympisch kampioene Laura Dahlmeier (31) tijdens het bergbeklimmen in Pakistan. De biatlete was met haar partner Marina Krauss aan het klimmen toen ze op een hoogte van ongeveer 5700 meter werd geraakt door vallende stenen. Krauss probeerde tevergeefs Dahlmeier te vinden, nadat zij eerder een noodsignaal had afgegeven. Hoewel haar klimpartner nog in veiligheid kon worden gebracht, verhinderden de weersomstandigheden dat reddingswerkers de olympisch kampioene konden bereiken.

Pas een dag later kon een militaire helikopter opstijgen om naar Dahlmeier te zoeken. Ze werd uiteindelijk gevonden, maar er waren geen tekenen dat ze nog in leven was. Volgens haar management wezen de bevindingen erop dat de biatlete vermoedelijk op slag is overleden.

Zoontje Sven Ulreich

Naast het overlijden van Dahlmeier kwam ook het tragische nieuws naar buiten over het gezin van Bayern München-keeper Sven Ulreich. Zijn zoontje Len is onlangs op zesjarige leeftijd overleden. Hij was al langere tijd ernstig ziek.

Ulreich maakte dit zelf bekend op Instagram. "Met diepe droefheid moeten we vandaag mededelen dat onze zoon Len een paar weken geleden is overleden na een lange, ernstige ziekte", zo begon het statement. "De beslissing om dit nu openbaar te maken, is ongelooflijk moeilijk voor ons – maar het is een belangrijke stap voor ons als familie om duidelijkheid te scheppen in onze omgeving en ook in de ogen van het publiek."

Uli Hoeness

Hoeness was 49 jaar lang een prominent figuur bij Bayern München. Eerst won hij als speler driemaal de Europacup I. Daarnaast won hij als international het WK van 1974 met West-Duitsland. Na zijn carrière als speler groeide hij uit tot een van de gezichten van de clubleiding.