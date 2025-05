'Ik geloof niet dat Arne Slot met Dirk Kuijt wil werken bij Liverpool'

Arne Slot kende een droomstart bij Liverpool door direct in zijn eerste seizoen de Premier League te winnen. Dit succes werd behaald met John Heitinga als assistent. Aan die samenwerking lijkt abrupt een einde te komen: Heitinga lijkt op weg naar Ajax. In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine bespreekt Robert Maaskant de mogelijke opvolging. "Schreuder en Pusic zijn ook plots vertrokken bij hun clubs..."

Maaskant verwacht dat het vertrek van Heitinga een flinke aderlating voor Liverpool en Slot gaat zijn. "Er gaat blijkbaar een heel nuttige assistent weg bij Slot, dus dat zal Arne opnieuw moeten invullen. Dat vind ik dan wel weer interessant, vooral als ik kijk naar de beschikbare Nederlandse kandidaten", zegt de momenteel clubloze trainer, die verwacht dat Slot een voorkeur heeft voor een landgenoot in zijn staf. "Dat zal hij plezierig vinden."

Dit is beoogd Ajax-trainer John Heitinga: weggestuurd na eerste periode en getrouwd met zus van ex-international John Heitinga (41) is de voornaamste kandidaat om Francesco Farioli op te volgen bij Ajax. De voormalig international stond al eens voor de groep in Amsterdam, maar daarna werd hij aan de kant geschoven voor Maurice Steijn. Via een omweg lijkt Heitinga zich nu te kunnen revancheren bij 'zijn' club. Maar wat weten we eigenlijk over hem?

Marino Pusic of Alfred Schreuder?

De lijst met potentiële Nederlandse kandidaten voor de rol als assistent zijn beperkt, maar er springen volgens Maaskant wel twee namen uit. Vooral gezien hun recente ontwikkelingen: Marino Pusic en Alfred Schreuder. "Ze zijn beiden plots bij hun club vertrokken", stelt Maaskant, die vooral de laatstgenoemde als een 'uitstekende assistent' ziet. "Dat heeft hij al bewezen, ondanks dat hij als hoofdtrainer ook zijn ervaring heeft opgedaan."

Maaskant zocht nog wel even contact met zijn collega van Liverpool. "Ik heb Arne nog wel gevraagd: 'Ga je voor een oud-speler van Liverpool?' Want ik kan me voorstellen dat je een clubicoon erbij wilt met wat trainerservaring. Ik zou echter zo snel geen naam weten", luidt de conclusie van de oud-trainer van Go Ahead Eagles, NAC Breda en Helmond Sport.

'Arne Slot denkt aan oud-Feyenoorder als nieuwe rechterhand door naderend vertrek John Heitinga' Arne Slot zal spoedig zijn technische staf van een nieuwe kracht moeten voorzien. John Heitinga lijkt op de weg terug naar Ajax, om daar hoofdtrainer te worden. Op zoek naar een nieuwe assistent kijkt Slot in de Nederlandse keuken.

Clubiconen Kuijt en Gerrard

Vanuit Engeland klinken ook geluiden over een verrassende naam: Dirk Kuijt. De voormalige Liverpool-aanvaller is transfervrij na een dienstverband als hoofdtrainer bij Beerschot. Maar Maaskant is niet overtuigd van dit huwelijk. "Ik geloof niet dat Arne met Kuijt wil werken. Maar als Dirk de kans krijgt, dan is de kans groot dat hij blind tekent."

Presentator Rick Kraaijeveld oppert ook nog de naam van clublegende Steven Gerrard. Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat de Engelsman zich zal schikken in een rol als assistent. "Ik denk dat Gerrard alweer een stapje verder is dan assistent. Die heeft genoeg kansen om ergens hoofdtrainer te zijn."

Peter Bosz looft keuze voor Erik ten Hag en voorziet Arne Slot-scenario bij Bayer Leverkusen Erik ten Hag werd afgelopen maandag officieel gepresenteerd als nieuwe trainer van Bayer Leverkusen. De Nederlander heeft flinke schoenen te vullen, want Xabi Alonso bracht de Duitse club terug aan de top van de Bundesliga. PSV-trainer Peter Bosz denkt dat zijn oude club een goede keuze heeft gemaakt met Ten Hag.

Trainerscarrousel in volle gang

Maaskant beschouwt het geheel als een fascinerende trainerscarrousel. "Het is gewoon een interessante dans rond trainers: grote clubs wisselen, posities schuiven. Kijk naar Ancelotti die vertrekt bij Real Madrid, Ten Hag die naar Leverkusen gaat. Dan begint het hele systeem te draaien en bewegen."

Dit is Arne Slot: de rustige 'Iniesta van Zwolle' mag samen met geliefde historisch titelfeest vieren in Liverpool Hij is de succescoach van Feyenoord die minder dan een jaar geleden voor miljoenen naar Liverpool vertrok: de 46-jarige Arne Slot is 'hot', maar wat weten we eigenlijk van de man die als verdienstelijk voetballer niet verder kwam dan de Nederlandse middenmoot, maar in Engeland een geweldig debuutseizoen kent. Als manager van Liverpool won hij zondag als eerste Nederlandse coach de titel in de Premier League.

