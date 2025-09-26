Miljoenen fans kijken het hele jaar reikhalzend uit naar eind september en eindelijk is het zover. Het grootste voetbalspel ter wereld, EA FC 26, is voor iedereen die het aanschaft te spelen. Niet alleen de gameplay wordt veelvuldig uitgelicht, ook de muziek speelt een cruciale rol. De playlist heeft dit jaar een flink Nederlands tintje.

Iedereen die EA FC, vroeger bekend als FIFA, heeft gespeeld kan zich nog wel liedjes herinneren die te horen waren tijdens het spel. Song 2 van de band Blur werd een wereldhit en velen zullen The Rockafeller Skank van Fatboy Slim, Kids van MGMT en Jerk It Out van Caesers ooit wel hebben gehoord.

Zeker nummers die eind jaren '90 en begin jaren '00 'op FIFA' stonden zijn onlosmakelijk met het spel verbonden, al kwam dat ook omdat er toen slechts een paar liedjes in het spel verwerkt zaten. Dat is tegenwoordig wel anders. EA FC 26, dat vandaag voor iedereen die het kocht te spelen is, bevat maar liefst meer dan 100 nummers. En daar zit een Nederlands tintje aan.

Er zijn namelijk drie Nederlandse artiesten die de eervolle taak hebben om in de playlist van het spel te zitten. Dat is het muziekduo Weval (met Moving On) en de dj Woodcamp, oftewel Pim Takkenkamp, met zijn Eatin' Good. Ook de Nederlandse rapper 3robi staat er met het nummer MA3LISH op. Zij staan maar mooi tussen wereldsterren als Ed Sheeran en Fred Again...

Nog meer Nederlandse nummers in het spel

Overigens zijn het zeker niet de eerste Nederlandse artiesten die een plekje hebben weten te bemachtigen. Al in 2007 pronkte de Nederlandse band The Sheer in de afspeellijst. Ook The Medics had in 2012 die eer, net als De Staat twee jaar later. Enkele jaren geleden vonden ook Oliver Heldens en Bakermat een nummer van hun terug.

Voetballer heeft zelfs zijn eigen lied

De afspeellijst van het voetbalspel heeft nog een bijzonder feitje in petto: er zit zelfs een voetballer met een nummer in. Waar wij Nederlanders dan normaal gesproken denken aan Noa Lang, gaat het om een Italiaan. De 25-jarige Moise Kean, speler van Fiorentina, kan dus lekker het spel spelen met zijn eigen poppetje én zijn eigen lied. Onder de artiestennaam KMB is hij te vinden met het lied BOMBAY.

Check hier de volledige afspeellijst met alle nummers die dit jaar in het spel zitten.