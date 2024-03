'Een notoire domoor': Vandaag Inside kijkt met verbazing naar 'pijnlijk' interview Oranje-international

Georginio Wijnaldum is terug bij het Nederlands elftal. De 33-jarige middenvelder was een tijdje niet geselecteerd en dus kon niemand hem vragen over zijn overstap naar Saoedi-Arabië. Dat gebeurde dinsdag wel, al bracht Wijnaldum het er niet zo heel goed vanaf tijdens het perspraatje, zo concludeerde Vandaag Inside.

Wijnaldum merkt niets van de mensenrechtensituatie in Saoedi-Arabië, zei hij. "Als je het over mensenrechten hebt... In Nederland heb je ook de toeslagenaffaire, maar niemand verbiedt spelers om in de Eredivisie te spelen", vertelde hij verder aan Noa Vahle. "Hier had hij even wat langer over na moeten denken", reageerde Hélène Hendriks bij Vandaag Inside.

Johan Derksen en René van der Gijp haakten daar ook op in. "Je kan niet in Nederland spelen, want hier hebben we de toeslagenaffaire", riep De Snor cynisch. Gijp somde op: "Groningen. Boeren. Stikstof." "Vandaag Inside", vulde Derksen aan. "Daar worden homo's opgehangen."

'Notoire domoor'

"Het structureel en doelmatig schenden van de mensenrechten vergelijkt hij met dit", ging Hendriks verder. Ze had op z'n minst verwacht dat iemand hem had laten weten dat deze vragen zouden komen. "Wat ik ook erg vond", zei ze. "is dat hij zei dat hij er in Saoedi-Arabië niks van merkt." Volgens tafelheer Wilfred Genee had Wijnaldum beter niets kunnen zeggen, want dit was 'pijnlijk'.

Derksen denkt dat Wijnaldum wel degelijk kan weten wat zich allemaal afspeelt in Saoedi-Arabië. "Als deze man even de website van Amnesty International aanklikt, dan ziet hij precies wat er bij de buren in dat land gebeurt." De rijken hebben volgens Hendriks geen idee wat er allemaal gebeurt in het land. "Hij is een held daar. Een voetballer. Heeft veel geld en kan lekker overal naartoe. Ik vind het een heel zwak argument", sprak ze.

Derksen vond dat Wijnaldum overkwam als een 'notoire domoor'. "Dat zeker, maar Max Verstappen rijdt er, iedereen ging naar China", counterde Van der Gijp, doelend op een periode waarin veel voetballers voor het Chinese geld kozen. Wijnaldum had dat ook moeten toegeven, aldus Hendriks. "Dat snappen we dan ook nog wel. Aan de andere kant moest hij wel antwoord geven, want hij zet zich altijd in voor racisme en discriminatie en hij kiest er zelf voor om naar Saoedi-Arabië te gaan."