Georginio Wijnaldum was graag bij Feyenoord teruggekeerd: 'Maar wilde niet te veel inleveren'

Georginio Wijnaldum is terug bij het Nederlands elftal. De in Saoedi-Arabië spelende middenvelder vertrok deze zomer bij Paris Saint-Germain en had graag terug gewild naar Feyenoord. Zo ver kwam het echter niet.

In gesprek met het ESPN vertelt Wijnaldum afgelopen zomer graag terug naar Feyenoord te zijn gekomen. "PSG vroeg tien miljoen euro en dan mijn salaris nog", legt de 33-jarige middenvelder uit. "Het was vrijwel onmogelijk."

Salaris

Het salaris bleek een onoverkomelijk obstakel voor Wijnaldum. "Alleen als ik heel veel zou inleveren (zou het misschien gelukt zijn, red.), maar dat wilde ik niet. Verder waren er niet heel veel opties", vertelt hij.

Wijnaldum speelde in de Eredivisie bij Feyenoord en PSV, voordat hij naar de Premier League vertrok. Bij Newcastle United speelde hij zich in de kijker bij Liverpool, waar hij zijn grootste successen boekte. Hij won er de Champions League en de Premier League. Vervolgens vertrok hij naar PSG. Daar ging het een stuk minder, mede door blessureleed. Hij werd nog verhuurd aan AS Roma en vertrok uiteindelijk afgelopen zomer uit Parijs. Al Ettifaq uit Saoedi-Arabië herenigde Wijnaldum met oud-teamgenoot en inmiddels Ajacied Jordan Henderson.