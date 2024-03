'We moeten hem omarmen': Wesley Sneijder neemt het op voor Georginio Wijnaldum

Wesley Sneijder vindt het terecht dat Georginio Wijnaldum is opgeroepen voor het Nederlands elftal. Bondscoach Ronald Koeman krijgt juist veel kritiek over het oproepen van de 33-jarige middenvelder, die bij Al-Ettifaq in 'de zandbak' speelt.

"Wat nou als Memphis, Frenkie de Jong en Virgil van Dijk nou naar de zandbak waren gegaan?", begint Sneijder zijn verhaal, terwijl Andy van der Meijde naast hem zit te lachen. "Hadden we ze dan niet meegenomen? Dan hadden we allemaal staan springen om die gasten mee te nemen naar het EK."

"Als hij (Wijnaldum, red.) nog de kwaliteiten heeft, dan moeten we hem toch omarmen? Zoveel kwaliteit hebben we niet in het Nederlands elftal." Daarna wordt 'sfeer' genoemd als reden om Wijnaldum mee te nemen.

Hij is een van de weinige spelers die met Oranje grote wedstrijden heeft gespeeld. Zo was hij er al bij op het WK 2014 in Brazilië, waar hij alle zeven wedstrijden in actie kwam. Ook was Wijnaldum erbij op het EK in 2021.

Vergelijking tussen Georginio Wijnaldum en Wesley Sneijder

Martijn Krabbendam, Oranje-watcher van Voetbal International, zat ook in de studio. Hij nam Sneijder als voorbeeld, die helemaal klaar werd gestoomd voor het WK 2014 in Brazilië, terwijl hij toen eigenlijk niet fit was. Krabbendam noemde dat dezelfde situatie als nu met Wijnaldum. Sneijder maakte in gebaar duidelijk het volledig eens te zijn met Krabbendam.