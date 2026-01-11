Enkele Nederlandse voetballers hebben hun voeten laten spreken in de derde ronde van de FA Cup. Jorrel Hato maakte bijvoorbeeld zijn eerste goal voor Chelsea en Tijjani Reijnders droeg bij aan een monsterzege van Manchester City.

Voormalig Ajax-speler Hato maakte zijn eerste doelpunt voor Chelsea tijdens een 5-1-zege bij Charlton Athletic. De Oranje-verdediger, die afgelopen zomer van Ajax overkwam, schoot de 1-0 binnen. Tosin Adarabioyo, Marc Guiu, Pedro Neto en Enzo Fernández voerden de score op. Liam Rosenior maakte zijn debuut als trainer bij Chelsea.

Manchester City haalt uit

Mede dankzij een doelpunt van Tijjani Reijnders heeft Manchester City een zeer ruime zege geboekt in de derde ronde van de FA Cup. De nummer 2 van de Premier League was thuis met 10-1 te sterk voor Exeter City, dat uitkomt op het derde niveau in Engeland.Reijnders tekende in de 72e minuut voor de 7-0. De Oranje-international speelde de hele wedstrijd. Nathan Aké werd na rust gewisseld.

Max Alleyne en Rodri hadden de thuisploeg op een 2-0-voorsprong gezet, waarna Jake Doyle-Hayes en Jack Fitzwater de bal in hun eigen doel werkten: 4-0. Rico Lewis (2), Antoine Semenyo, Nico O'Reilly en Ryan McAidoo waren na rust ook trefzeker namens Manchester City. Exeter-middenvelder George Birch deed bij een 9-0-stand wat terug.

Robin Roefs

Sunderland-keeper Robin Roefs speelde een belangrijke rol bij de uitwestrijd tegen Everton. Na een gelijke stand (1-1) stopte de Nederlandse doelman alle drie de strafschoppen tijdens de penaltyserie, waardoor Sunderland naar de volgende ronde gaat.

Aston Villa

Aston Villa heeft mede dankzij een assist van Donyell Malen Tottenham Hotspur uitgeschakeld in de FA Cup. De ploeg uit Birmingham won in Londen met 2-1. Malen gaf de voorzet voor de openingstreffer van Emiliano Buendia. Morgan Rogers maakte er voor de rust nog 2-0 van. Wilson Odobert scoorde nog voor de Spurs, waar Micky van de Ven de aanvoerder was en ook international Xavi Simons de hele wedstrijd speelde.

Jorrel Hato maakte zijn eerste doelpunt voor Chelsea tijdens een 5-1-zege bij Charlton Athletic. De Oranje-verdediger, die afgelopen zomer van Ajax overkwam, schoot de 1-0 binnen. Tosin Adarabioyo, Marc Guiu, Pedro Neto en Enzo Fernández voerden de score op. Liam Rosenior maakte zijn debuut als trainer bij Chelsea.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.