De ophef rond het opstootje in de slotfase van Arsenal–Liverpool kreeg na afloop een opvallend vervolg. Waar de actie van Gabriel Martinelli op veel kritiek kon rekenen, koos Liverpool-trainer Arne Slot voor een genuanceerde benadering. De Nederlander nam het deels op voor de Arsenal-aanvaller.

In de slotfase van de topper tussen Arsenal en Liverpool liep de spanning hoog op. Bij een duel ging Liverpool-verdediger Conor Bradley naar de grond met een ogenschijnlijk ernstige blessure. Martinelli had daar weinig geduld voor en gaf de verdediger een zet richting de zijlijn, zodat de wedstrijd snel hervat had kunnen worden en Arsenal kon blijven jagen op de winnende treffer. Dat schoot bij de Liverpool-spelers in het verkeerde keelgat en leidde tot een opstootje, waarbij Martinelli uiteindelijk met geel wegkwam. Bradley moest per brancard van het veld.

'Ik ken hem niet persoonlijk, maar hij komt over als een aardige jongen'

Na afloop werd de actie van Martinelli breed veroordeeld. Analisten spraken van 'respectloos gedrag', terwijl ook oud-spelers zich kritisch uitlieten over het moment. Slot koos echter voor nuance en plaatste het incident in een bredere context. "Ik ken Gabriel Martinelli niet persoonlijk, maar hij komt over als een aardige jongen", zei de Liverpool-trainer op de persconferentie.

Volgens Slot is het huidige voetbal mede oorzaak van dit soort situaties. "Het probleem is dat het voetbal in het algemeen zoveel wordt tijdgerekt en spelers doen alsof ze geblesseerd zijn gedurende de wedstrijd", stelde hij. "Dat je soms geïrriteerd kan raken als je wilt scoren, dat je denkt dat die speler tijd aan het rekken is."

Breder probleem

De Nederlandse oefenmeester benadrukte dat hij geen kwade intenties ziet bij Martinelli. "Ik ben er honderd procent zeker van dat als hij had geweten wat de blessure zou kunnen zijn, hij dat nooit zou hebben gedaan", aldus Slot. Tegelijkertijd erkende hij dat de beelden geen fraai beeld geven. "Maar het ziet er natuurlijk niet goed uit als hij inderdaad de blessure heeft waar wij bang voor zijn", doelde hij op de vrees voor een zware blessure van Bradley.

Slot sloot af met een bredere observatie over de slotfase van wedstrijden."“Voetbal, tijdrekken en schwalbes hebben ertoe geleid dat spelers in de 94e minuut denken dat dat waarschijnlijk wéér gebeurt", schets hij de situatie. Martinelli bood later via Instagram zijn excuses aan bij Bradley, terwijl Liverpool vreest voor een langere absentie van de verdediger.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.