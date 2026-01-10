De naam Micky van de Ven duikt op in de Spaanse media. De verdediger van Tottenham Hotspur maakt indruk met zijn ontwikkeling in de Premier League en wordt daardoor in verband gebracht met grootmachten als FC Barcelona en Real Madrid.

Volgens het Spaanse SPORT volgt Barcelona de situatie van Van de Ven met belangstelling. De Catalanen zijn nadrukkelijk op zoek naar een linksbenige centrale verdediger die het hart van de defensie kan versterken richting het komende seizoen. Binnen de club wordt het aantrekken van de Nederlandse international gezien als een belangrijke stap voor de verdere opbouw van de selectie.

Spaanse grootmachten

Barça kijkt daarbij scherp naar het profiel van mogelijke versterkingen. Spelers die snelheid, fysieke kracht en comfort aan de bal combineren, genieten de voorkeur. In dat opzicht sluit Van de Ven goed aan bij wat de technische leiding zoekt. Zijn vermogen om hoog op het veld te verdedigen en grote ruimtes te bespelen past bij de speelwijze die trainer Hansi Flick nastreeft.

Naast Barcelona wordt ook Real Madrid genoemd in de Spaanse media. Verschillende bronnen in Spanje melden dat Van de Ven wordt gevolgd in Madrid, waar wordt gekeken naar mogelijke versterking van de defensie aankomende zomer. Concrete signalen over onderhandelingen ontbreken vooralsnog, maar zijn naam wordt wel genoemd als kandidaat bij De Koninklijke.

Ruzie met eigen fans

Die buitenlandse belangstelling komt op een opvallend moment. Ondanks dat Van de Ven individueel een sterk seizoen draait en zich blijft ontwikkelen op het hoogste niveau, verkeert Tottenham sportief in onrust. De resultaten vallen tegen en de frustratie bij de achterban liep recent hoog op na opnieuw puntverlies in de Premier League.

Na de 3-2 nederlaag bij Bournemouth kwam Van de Ven zelfs in aanvaring met supporters. Het incident, dat in Engeland breed werd uitgemeten, ontstond toen de verdediger zichtbaar geïrriteerd reageerde op het boegeroep vanuit het uitvak en door stafleden moest worden weggehaald.

FA Cup

Veel tijd om daarbij stil te staan is er niet, want zaterdagavond wacht voor Tottenham alweer een belangrijk duel in de FA Cup. In die wedstrijd neemt Spurs het in eigen huis op tegen Aston Villa, een confrontatie waarin de ploeg iets heeft recht te zetten.

Alles over Premier League

