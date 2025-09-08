Het zwaard van Damocles hangt boven de eerste thuiswedstrijd van FC Barcelona dit seizoen. Zondag om 21.00 uur staat het duel met Valencia in La Liga op het programma, maar de grote vraag is waar die gespeeld dient te worden. Barça zit in een race tegen de klok om een geschikte locatie te vinden, aangezien Camp Nou nog altijd niet opgeleverd is na een grootschalige verbouwing.

De onzekerheid rond de eerste thuiswedstrijd van FC Barcelona in La Liga blijft groot. De Catalanen begonnen het seizoen met drie uitwedstrijden. Zo wilden ze genoeg tijd winnen om alle procedures af te ronden. Dit om toestemming te krijgen om in Camp Nou te spelen. Bij Mallorca en Levante werd gewonnen, Rayo Vallecano hield de regerend kampioen vlak voor de interlandperiode op 1-1. Daarmee kwam een einde aan de geplande reeks van uitduels en mochten de fans dromen van de terugkeer van hun club op eigen bodem.

Trainingscomplex waarschijnlijker

Zondag staat echter het eerste thuisoptreden onder druk. Met nog een paar dagen te gaan voor de clash met Valencia is het nog onduidelijk waar deze wedstrijd gespeeld zal worden. Het clubbestuur hoopt dat alles goedkomt en dat ze de 'Vleermuizen' in hun volledig gerenoveerde stadion kunnen ontvangen, zij het met een sterk verminderde capaciteit. Als dit niet lukt, moeten ze op het trainingscomplex 'Johan Cruijff' spelen. Deze optie lijkt op dit moment veel waarschijnlijker, meldt de lokale pers. Barcelona zal naar verwachting maandag of dinsdag met een officiële verklaring komen om de situatie op te helderen.

Erg optimistisch

De clubleiding was erg optimistisch over de terugkeer naar Camp Nou. Afgelopen zomer werd aangekondigd dat alles klaar zou zijn voor de start van het seizoen. De Catalanen zouden zelfs al in het gerenoveerde stadion kunnen spelen tijdens de Joan Gamper Trofee. Later bleek dit onmogelijk. Het stadsbestuur liet zelfs weten samen te werken met de club om alle nodige regels te volgen voor de terugkeer. De lokale pers meldt dat er de afgelopen dagen veel technische inspecties zijn geweest. Dit om te controleren of het stadion veilig is en wedstrijden zonder risico kan ontvangen.

