Een opvallend bericht van topvoetballer Raphinha. De aanvaller van FC Barcelona is woest. Het pretpark Disneyland Parijs moet het ontgelden na een bezoek van de ploeggenoot van Frenkie de Jong.

De Braziliaan was daar met zijn vrouw Natalia Belloli en zijn zoontje Gael. Wat een leuke dag had moeten worden, heeft een staartje gekregen. Volgens Raphinha is zijn kind namelijk slachtoffer geworden van racisme in het wereldberoemde pretpark.

Hij laat beelden zien op sociale media waarin Raphinha's zoontje geen knuffel krijgt van het Disneyfiguur Babbel. Dat terwijl alle andere kinderen dat wel krijgen, maar hij ondanks meerdere pogingen niet. "Waarom werden alle witte kinderen geknuffeld en mijn zoon niet?', zo vraagt de Barcelona-aanvaller zich hardop af.

'Medewerkers zijn schandalig'

De topvoetballer is woest. "Jullie medewerkers zijn schandalig", tiert hij. "Je moet niemand zo behandelen, zeker een kind niet. Hij wilde alleen maar een knuffel. Gelukkig voor jou, snapt hij het niet."

Woede en steun op social media

De Zuid-Amerikaan schrijft ook nog dat hij Disneyland vanaf nu haat. Onder zijn meest recente berichten krijgt hij massaal steunbetuigingen na zijn Instagram Stories waarin hij de beelden deelde. De sociale media-accounts van Disneyland Parijs worden ook bedolven onder de berichten, maar die zijn uiteraard minder vriendelijk van aard.

Succesvol bij FC Barcelona

De 28-jarige Raphinha is al sinds 2022 ploeggenoot van De Jong. Eerder speelde hij voor onder meer Stade Rennes en Leeds. In de eerste drie competitiewedstrijden van dit seizoen was hij goed voor een goal en een assist bij de Catalanen. Met Barça won hij in totaal al vijf prijzen, waaronder tweemaal de landstitel.

