Einde uitzettingsprocedure Quincy Promes nog niet in zicht: 'kan jaren duren voordat de knoop wordt doorgehakt'

Silvano Vos was een gelukkig man na de 3-0-overwinning van Jong Ajax op Jong PSV. Hij werkt rustig toe naar zijn terugkeer in Ajax 1, en is te spreken over zijn vooruitgang. Over de celebration van vriend Julian Rijkhoff was hij dan weer minder te spreken: "Dat sloeg helemaal nergens op", zei hij lachend.