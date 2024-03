Dit is het enorme ommuurde cellencomplex waar Quincy Promes zit

Quincy Promes zit in Dubai gedetineerd in een enorm ommuurd cellencomplex van een miljoen vierkante meter, zo bevestigd de politie van Dubai aan De Telegraaf.

De Telegraaf bezocht het cellencomplex, en kreeg bevestiging dat Promes er verblijft. "Hij zit hier, ja", zegt een receptionist. Na een telefoontje met de afdeling waar Promes onder valt bevestigd hij dit nogmaals.

Dat houdt in dat de voetballer niet verblijft in de beruchte Al Aweer-gevangenis. Daar is een aparte afdeling zit voor gedetineerden die uitgeleverd moet worden, en zou daarom een logische locatie zijn.

Beruchte cellen in Dubai

Dubai staat bekend om beruchte gevangenissen en cellencomplexen. Volgens Human Rights Watch zijn er drie detentiecentra in het land waar gevangenen in slechte omstandigheden leven. Een van de gevangenen omschreef het ooit als 'de hel op aarde'. Ook zouden gevangenen 'gemarteld worden met slaapgebrek in overvolle cellen'.

Het zou kunnen dat Promes een betere behandeling krijgt, omdat hij geen zwaar misdrijf heeft begaan in het emiraat zelf. Maar in het cellencomplex heeft hij hoogstwaarschijnlijk wel een stuk minder bewegingsruimte dan hij in een reguliere gevangenis zou hebben.

Ridouan Taghi, die onlangs werd veroordeeld tot levenslang zou in hetzelfde complex hebben gezeten toen hij werd opgepakt in de Verenigde Arabische Emiraten. De situatie van Taghi, die werd uitgezet, is wel wat anders dan die van Promes. De voetballer woont niet in Dubai maar was daar met zijn club Spartak Moskou op trainingskamp.

Een besluit over de uitlevering van Promes kan langer op zich later wachten, doordat zijn advocaten names hem hoger beroep hebben ingesteld. Zijn advocaten, Robert Malewicz en Sophie Hof lieten in een verklaring weten dat Promes altijd heeft ontkent betrokken te zijn bij de feiten waarvoor hij in de rechtbank veroordeeld werd.

In Nederland moet de 32-jarige Amsterdammer een gevangenisstraf van 7,5 jaar uitzitten. Hij is veroordeeld voor betrokkenheid bij cocaïnehandel en het neersteken van een neef op een feest.