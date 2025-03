Einde van een tijdperk? 'Bayern München geeft clubicoon geen nieuw contract'

Als je zegt Bayern München, dan zeg je Thomas Müller. Of althans, misschien vanaf komend seizoen niet meer. De club zit met het 35-jarige icoon in de maag en twijfelt over hij een nieuw contract verdient.

Meerdere Duitse media meldden dat Der Rekordmeister van plan is om Müller geen nieuw contract aan te bieden. De afgelopen twee weken sprak sportief directeur Max Eberl met de spelers en dus ook met Müller. Hoewel de voetballer nog wel door wilde, werd hem verteld dat dit vanuit de club niet het geval was. Als bankzitter werd het salaris van de Duitser Bayern iets te gortig.

Bayern München hoopt wel dat Müller in een andere rol aan de club verbonden blijft. De vraag is nu dus of Müller zijn carrière nog een laatste impuls wil geven of dat hij bij zijn geliefde Bayern de voetbalschoenen aan de wilgen hangt.

25 jaar Bayern

Müller is Bayern München en andersom ook. De aanvaller kwam in 2000 als jeugdspeler naar de club uit Zuid-Duitsland en sinds zijn debuut in de hoofdmacht overlegt hij indrukwekkende statistieken. Zo speelde hij tot nu toe 742 wedstrijden voor Der Rekordmeister, waarin hij 247 doelpunten maakte en 225 assists gaf. Met Bayern won hij twee keer de Champions League, twaalf keer de Bundesliga en zes keer het Duitse bekertoernooi.

Dit seizoen gaat het echter een stuk minder voor Müller. Pas acht keer startte hij vanaf het begin. Zijn andere optredens kwamen, vijftien keer, als invaller. In die duels kwam hij tot één doelpunt en drie assists.

Duitsland

Müller gaf afgelopen zomer te kennen zich niet meer beschikbaar te stellen voor het Duitse nationale elftal. Dit deed hij na 131 interlands, waarin hij 45 keer scoorde. Zijn grootste succes kwam in 2014, toen hij met Die Mannshaft wereldkampioen werd tijdens het WK in Brazilië.

