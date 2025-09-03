Fans van Manchester United schrokken zich dinsdag een hoedje. Het lijkt er namelijk op dat oud-trainer Erik ten Hag opnieuw tekende bij de Premier League-club. Na zijn dramatische resultaten zitten de supporters daar niet op te wachten.

Vlak voor de sluiting van de transfermarkt sloot United nog een opvallende deal. Fans schrokken zich dood bij het zien van de foto's van het tekenmoment. Dat had niet zozeer te maken met de nieuwe aanwinst Senne Lammens, maar met de man naast de Belgische keeper.

'Niet weer die man'

Die leek namelijk opvallend veel op Ten Hag, de voormalig trainer van United die maandag ontslagen werd bij Bayer Leverkusen. "God alsjeblieft, niet weer die man", klinkt het op sociale media. "Mijn hartslag stopte even."

Maar de ongeruste supporters kunnen opgelucht ademhalen, het gaat namelijk om de zaakwaarnemer van Lammens. "Ik dacht echt even dat het Ten Hag was", aldus een ongeruste fans. Maar dat is dus niet het geval.

🚨🏟️ Senne Lammens, at Old Trafford for the first time with his agent. 👋🏼 pic.twitter.com/ANUeyJvrsN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2025

Lammens tekende een contract voor vijf jaar bij de Engelse club. Hij komt over van Royal Antwerp voor een bedrag van 18 miljoen pond.

Ontslag

Ten Hag was van 2022 tot 2024 hoofdtrainer van Man United. Met die club won hij in zijn eerste seizoen de League Cup en in het jaar erna de FA Cup, maar na een zwak begin van zijn derde seizoen werd hij aan de kant geschoven. Die beslissing heeft overigens nog maar weinig opgeleverd, want ook opvolger Ruben Amorim heeft het erg zwaar.

Inmiddels is de Nederlander ook ontslagen bij zijn nieuwe club Bayer Leverkusen. Dat gebeurde al na slechts twee wedstrijden (een nederlaag en een gelijkspel). Volgens Duitse media was er een gebrek aan emotie en vertrouwen in Ten Hag.

De trainer kwam zelf na zijn ontslag al snel met een verklaring. "Ik begon deze baan vol overtuiging en energie, maar helaas was de directie niet bereid mij de tijd en het vertrouwen te geven dat ik nodig had en dat betreur ik zeer. Ik heb het gevoel dat dit nooit een relatie op basis van wederzijds vertrouwen is geweest", zei hij stellig.

