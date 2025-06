Nieuwe regel bij jeugd EK met Jong Oranje: 'We hopen hier voordeel uit te halen'

Voor Jong Oranje begint donderdag het jeugd EK in Slowakije. Bondscoach Michael Reiziger en zijn mannen zijn er klaar voor en alles wordt besproken. Zo ook een nieuwe regel, die misschien wel in het voordeel van de Nederlandse talenten werkt.

Een dag voor de aftrap van het jeugd EK kwam de UEFA met een nieuwe regel die tijdens het toernooi gehandhaaft zal worden. Deze werd in maart van dit jaar goedgekeurd door de IFAB (die de regels bepalen in het voetbal).

EK onder 21, met hoopvol Jong Oranje, van start: dit is het programma en de stand van het jeugd-EK in Slowakije Jong Oranje gaat proberen om voor het eerst in ruim twintig jaar weer eens het EK onder 21 te winnen. Onder leiding van bondscoach Michael Reiziger hoopt de ploeg revanche te nemen voor het mislukte jeugd-EK van 2023. De weg naar de editie in Slowakije was veelbelovend. Check in dit artikel onder andere het programma en de stand.

Uitleg

De nieuwe regel luidt als volgt: een doelman mag de bal niet langer dan acht seconden in zijn handen hebben. Gebeurt dit wel, dan krijgt de tegenstander een hoekschop. De scheidsrechter van dienst zal de laatste vijf seconden aftellen, zodat duidelijk zichtbaar is wanneer de bal uit de handen moet zijn.

Toch is dat nog niet de volledige regel, want er is nog ruimte voor interpretatie van de arbiter. "De telling van acht seconden begint wanneer de doelman volledige controle over de bal heeft en niet wordt uitgedaagd door een tegenstander", schrijft de UEFA. Als dat niet het geval is of de keeper wordt onder druk gezet, dan stopt de scheidsrechter met aftellen en wordt er een indirecte vrije trap aan de keeper gegeven.

Teleurstelling voor Jong Oranje vlak voor EK: keeper laat het afweten Vervelend nieuws voor Michael Reiziger: Jong Oranje-doelman Rome-Jayden Owusu-Oduro is vlak voor het EK geblesseerd geraakt. Ondanks dat de deadline voor het inleveren van de definitieve spelerslijst al verstreken is, mocht Oranje toch een nieuwe doelman oproepen. Dani van den Heuvel is de vervanger.

Voordeel

Bij Jong Oranje ziet men de nieuwe regel met vertrouwen tegemoet. Bondscoach Michael Reiziger ging gelijk opzoek naar de voordelen die eruitgehaald kunnen worden. "We hebben gisteren natuurlijk het filmpje van de UEFA gezien", begint Reiziger tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel met de leeftijdsgenoten uit Finland. "Vanochtend hebben we het erover gehad hoe we er een voordeel uit kunnen halen."

"Ik denk dat het een goede regel is", vervolgt Reiziger. "Misschien kunnen we die dus in ons voordeel benutten, maar zo denkt de tegenstander natuurlijk ook."