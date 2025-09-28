Ajax sleepte zaterdag in eigen huis met moeite een 2-1-zege uit het vuur tegen NAC, dat zelfs met tien man nog de betere ploeg was. Na het laatste fluitsignaal klonk er bovendien een luid fluitconcert in de Johan Cruijff ArenA. Buiten het veld kreeg trainer John Heitinga er echter ook van langs: de Bredase club zette hem op sociale media flink te kijk.

Ajax begon sterk met een vroege treffer van Oscar Gloukh in de 4e minuut, maar liet daarna veel liggen. NAC kreeg de beste kansen, raakte de paal en leek Ajax in eigen huis zelfs te overklassen. Na rust bracht Kenneth Taylor de Amsterdammers weer op voorsprong, maar overtuigen deed het elftal van Heitinga allerminst. Zelfs met de rode kaart voor Max Balard konden de Ajacieden geen verdere afstand nemen, terwijl NAC in de slotfase nog de beste mogelijkheden kreeg.

NAC pakt uit met satire

Alsof dat allemaal nog niet genoeg was, besloot NAC het ook buiten de lijnen spannend te maken. Op X verscheen een cartoon waarin de onnavolgbare uitspraken van Heitinga werden uitvergroot en neergezet als een taal die niemand begrijpt: 'Heitingiaans'.

"We moeten winnen, maar vooral ook niet verliezen, want uiteindelijk gaat het erom dat je het beter doet dan je tegenstander. Ik zie balans, maar de balans moet wel in balans zijn, anders raak je de balans kwijt...", begint de satire.

'Heitingiaans'

De tweede afbeelding gaat verder met een nieuwe zogenaamde uitspraak van de trainer. "De jongens hebben energie, en energie is kracht, en kracht is... ja, dat is ook weer energie. Ik ben een freak, maar wel een normale freak, eentje die freaking normaal doet, zeg maar", klinkt het.

Tot slot volgt een afbeelding van twee verbaasde supporters. "Wat heeft ie nu precies gezegd?", vraagt de een. Waarop de ander antwoordt: "Geen idee, ik spreek geen Heitingiaans."

De Ratpraat cartoon van deze week wordt u aangeboden door RS Online Marketing (✍️ Bram de Bont)#NACpraat #ajaNAC pic.twitter.com/IPWALethZp — NAC Breda 💛🖤 (@NACnl) September 27, 2025

Heitinga begrijpt kritiek

Na afloop ging het echter vooral over de sfeer in de Johan Cruijff ArenA. Meermaals kregen de Ajacieden een luid fluitconcert te verduren, ook na het laatste fluitsignaal. Heitinga begreep die reactie wel: "Ik denk dat ik het vandaag volledig met ze eens ben. Te vaak maakten we de verkeerde keuzes. Dan is het logisch dat het publiek kritisch is."

Kenneth Taylor, de maker van de winnende treffer, had een iets andere boodschap. Hij snapte de frustratie, maar vindt dat de fans juist moeten helpen. "Ik ben geen fan van fluiten, dat weet iedereen. We spelen een slechte wedstrijd, dat is duidelijk, maar dan heb je ze juist nodig. Stimuleer ons, geef energie – daar hebben we meer aan dan aan boegeroep."

