Ajax heeft met de hakken over de sloot met 2-1 gewonnen van NAC Breda. Twee keer kwam de thuisploeg geweldig uit de kleedkamer en scoorde dan ook direct. NAC was erg gevaarlijk en had de nodige kansen op doelpunten, maar scoorde niet. Met deze moeizame, maar belangrijke overwinnning houdt Ajax de druk op Feyenoord.

Al voordat de wedstrijd was begonnen, stonden de Ajacieden in de Johan Cruijff ArenA al op de banken. De Ajax-pupil die de bal hoog hield voor de wedstrijd, behaalde zijn record. Maar liefst 2227 keer werd de bal hoog gehouden.

De sfeer zat er dus al lekker in in Amsterdam. Die sfeer werd alsmaar beter toen de wedstrijd startte, Ajax kende namelijk een droomstart. Binnen vijf minuten schoot Oscar Gloukh, die tegen PSV ook al belangrijk was, de bal tegen de touwen.

Snel antwoord van NAC

Maar de droomstart werd hardhandig om zeep geholpen. Tijdens een duel tussen Owen Wijndal en Sydney van Hooijdonk viel de bal op de arm van Wijndal in het eigen strafschopgebied. Na een ingreep van de VAR legde arbiter Marc Nagtegaal de bal op de stip. Dat bleek een koud kunstje voor Van Hooijdonk die de strafschop benutte. Zo kon Ajax weer opnieuw beginnen.

Fluitconcert

Het werd er daarna niet beter op bij Ajax. Sterker nog, er werd simpelweg geen kans meer gecreëerd. NAC was de ploeg die de dienst uitmaakte, tot irritatie van de fans. De supporters werden al helemaal chagrijnig toen NAC ook nog eens de 2-1 maakte via Van Hooijdonk. Ze konden rustig ademhalen, want de goal werd uiteindelijk afgekeurd wegens buitenspel, maar een fluitconcert kregen de spelers andermaal.

De misère was al helemaal compleet toen Ajax via Davy Klaassen een vrije trap zomaar over de zijlijn trapte. Hij dacht de bal naar Oliver Edvardsen te spelen, maar die stond net zijn scheenbeschermer goed te doen. Het was het perfecte voorbeeld van de problemen bij Ajax. Werkelijk alles ging mis bij Ajax, dat de bal amper in de ploeg kon houden. Ze gingen dan ook met een striemend fluitconcert de kleedkamer in.

Of het nou overgekomen is of niet, Ajax schoot wederom uit de startblokken na rust. Kenneth Taylor zette de ploeg met een aardige peer weer op voorsprong. Lang was het onzeker of de goal zou tellen, Godts zou mogelijk in buitenspelpositie staan. Maar Nagtegaal besloot na het zien van de beelden dat hij niet actief deelnam aan het spel.

Inzakken na goede start

Hetzelfde spelbeeld voltrok zich opnieuw. Net als in de eerste helft kakte Ajax na een wervelende start helemaal in en waren de kansen voor NAC. Ajax kwam onder druk te staan op eigen helft, wat vaak voor kansen voor NAC zorgde. Ajax kwam een aantal keer goed weg, waaronder dankzij de paal nadat Van Hooijdonk de bal op drie meter van de goal veroverde.

Net toen de druk een hoogtepunt dreigde te bereiken, kregen zij een welkome meevaller. Max Balard kreeg op knullige wijze zijn tweede gele kaart en dus rood. Zo ging NAC met 10 man de slotfase in en werd de klus voor de bezoekers wel erg groot.

Die klap kwam NAC ook niet meer te boven, waardoor Ajax er alsnog met de overwinning vandoor gaat. Dat is belangrijk voor de Amsterdammers, want zo houden zij de druk hoog op Feyenoord dat momenteel eerste staat. Zij spelen later dit weekend uit tegen Groningen, terwijl nummer 2 PSV zaterdagavond bij Excelsior op bezoek gaat.

