Bijzondere beelden zijn opgedoken van een telefoongesprek tussen Ballon d'Or-winnaar Ousmane Dembélé en de familie van Abdelhak Nouri. De Fransman heeft al vaker zijn steun laten blijken voor de Ajacied en zijn naasten.

Dembélé werd maandagavond in Parijs uitgeroepen tot beste voetballer van het jaar. De 28-jarige vleugelaanvaller kende een uitzonderlijk seizoen. Zijn fenomenale prestaties en successen bij Paris Saint-Germain brachten hem in de positie om de Gouden Bal te winnen. De ploeg won afgelopen seizoen de Champions League en werd landskampioen in de Franse competitie.

Nadat de Fransman de belangrijkste individuele trofee in het voetbal in de wacht sleepte, belde hij met de familie Nouri. Vol trots liet hij de Ballon d'Or aan hen zien.

Tragisch noodlot

Dembélé heeft al vaker zijn steun voor Abdelhak en de familie uitgesproken. Voor Nouri sloeg het noodlot toe op 8 juli 2017. Hij zakte in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tussen Ajax en Werder Bremen. Op het veld werd de Amsterdammer langdurig gereanimeerd. Enkele dagen later werd duidelijk dat Appie ernstig en blijvend hersenletsel heeft overgehouden, waardoor zijn bestaan als voetballer abrupt werd beëindigd. Later bleek dat er op medisch gebied fouten zijn gemaakt.

Dembélé speelde op 17-jarige leeftijd in een jeugdtoernooi tegen Abdelhak. Het tragische nieuws over de Ajacied raakte hem enorm. Om hem en zijn familie steun te betuigen speelt de aanvaller met '#Nouri 34' op zijn schoenen. Hij nodigde de familie Nouri ook al vaker uit naar zijn wedstrijden, zoals bij zijn voormalige club FC Barcelona.

Trots en dankbaar

Dembélé was trots en dankbaar door zijn individuele prijs. In tranen nam hij de trofee in ontvangst. "Ik ben trots op wat ik heb bereikt. Ik wil PSG bedanken, dat me in 2023 heeft aangetrokken, de voorzitter, de hele club. Nasser Al-Khelaïfi is als een vader voor me. Ik wil ook al het personeel bedanken, dat gewoonweg geweldig is, evenals Luis Enrique, die ook als een vader voor me is", deelde de winnaar mee. Al-Khelaïfi is de rijke voorzitter van PSG, Enrique de trainer.

"Dank ook aan mijn familie, die me altijd heeft gesteund, en aan mijn zaakwaarnemer, die altijd in mij heeft geloofd. Hij zei dat ik op een dag de Gouden Bal zou winnen. Ook dank aan mijn moeder en mijn beste vriend, die altijd aan mijn zijde staan," voegde de dolgelukkige Dembélé toe.