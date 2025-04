Robin van Persie treurt om overlijden Feyenoord-icoon Leo Beenhakker: 'Echt een gemis'

Feyenoord-legende Leo Beenhakker is donderdag overleden, een verlies dat wereldwijd diepe indruk heeft gemaakt. Feyenoord-trainer Robin van Persie erkent dat het overlijden van de legendarische trainer ook in Rotterdam de gemoederen bezighoudt. "Dat tekent hem écht als persoon" vertelt de 41-jarige oud-spits op de persconferentie.

Beenhakker was in verschillende periodes actief bij Feyenoord en Nederland, maar heeft nooit direct samengewerkt met Van Persie. Tóch hebben de twee geboren Rotterdammers elkaar wel regelmatig gesproken. "Leo was een voetballegende en heeft héél veel betekend voor Nederland. Ik heb het genoegen een aantal keer gehad om even kort te spreken. En dat waren héél leuke momenten", zegt Van Persie in aanloop naar Fortuna Sittard-uit.

Gesprekken met Beenhakker

Van Persie herinnert zich een gesprek van een aantal jaar geleden nog erg goed. "Toen gaf hij spontaan aan dat hij het erg leuk vond dat ik in de jeugd werkzaam was. Hij zei: 'Dit is de beste stap, fantastisch'. Leo begon ook in de jeugd. Ik denk dat het daar vandaan komt. Ik denk dat wij als club, want Feyenoord betekende veel voor hem, hem heel erg zullen missen."

Beenhakker werd met Real Madrid driemaal landskampioen, met AFC Ajax tweemaal en met Feyenoord eenmaal. "Hij is écht een Feyenoord-icoon, maar het is natuurlijk ook voor Nederland als voetballand écht een gemis. Hij heeft heel veel betekend voor ons als land wereldwijd. Hij heeft bij heel veel mooie clubs en landen gecoacht..."

'Verbaal ijzersterk'

Van Persie, die pas sinds deze zomer als hoofdtrainer voor de groep staat, beseft dat hij veel kan leren van de oud-toptrainer. "Ik heb verschillende filmpjes gezien. Verbaal was hij ijzersterk. Hoe hij met de media omging en zijn boodschap vertelde.. Dat deed hij echt op zijn Leo's. Af en toe zocht hij het randje op, maar wel op een prettige manier. Ik kan daar zeker veel van leren. Kijk hoe hij zich presenteerde... Alleen is het denk ik belangrijk dat je dat altijd doet vanuit jezelf."

De oud-topspits noemt echter ook andere namen als voorbeeld. "Ik heb heel goede voorbeelden, zoals Arne Slot, Guus Hiddink en op een goede dag Louis van Gaal. Dan kijk ik hoe zij bepaalde vragen behandelen. Het is een belangrijk onderdeel, want het is het laatste moment richting de fans en spelers. Je moet de juiste balans hebben tussen om een vraag heen draaien en direct antwoorden. Daarin was Leo een absolute meester", vervolgt Van Persie.

'Dat tekent Leo'

Voor Van Persie spreekt één moment van Beenhakker bij Feyenoord er absoluut uit. "Na de 10-0-nederlaag tegen PSV ging hij zitten voor de persconferentie. Dat tekent hem ook écht als karakter, dat hij dan voor de trainer gaat staan vanuit zijn rol als technisch directeur. Dat deed hij ook echt heel goed op zijn Leo's, op zijn eigen manier. Dat tekent hem écht als persoon, dat hij naast je gaat staan en je beschermt", besluit Van Persie.