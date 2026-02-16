Ajax deelde maandagmiddag het nieuws waar velen al bang voor waren: Oleksandr Zinchenko heeft een zware blessure opgelopen en zal niet meer in actie komen dit seizoen. Het is een uiterst pijnlijke situatie voor zowel club als speler. Zinchenko laat voor het eerst van zich horen via Instagram. "Ik kan nog niet geloven wat er is gebeurd."

Oleksandr Zinchenko kwam met de beste bedoelingen naar Amsterdam afgelopen transferperiode om daar weer het plezier in voetbal terug te krijgen. Met zijn ervaring en kwaliteiten bleek hij al gauw een geweldige aanwinst voor Ajax. Na de ene korte invalbeurt, kreeg hij afgelopen weekend een basisplaats, die veel te kort duurde.

Dankwoord richting Ajax

Na twee minuten sloeg het noodlot toe voor de 29-jarige vleugelverdediger. In een duel met zijn directe tegenstander, knakte zijn knie en hij bleef direct met veel pijn op de grond liggen. Dat is niet een reactie die je van de Oekraïener verwacht, het bleek dus ernstig te zijn. "Ik kan nog niet geloven wat er gebeurd is", begint Zinchenko op Instagram. "Sinds de eerste dag bij deze geweldige club, met fijne mensen om me heen, voelde ik mij gelukkig. Ik had weer een lach op mijn gezicht, terug op het veld", schrijft hij.

Daarna richt hij zich tot de club en de fans, die hij misschien wel helemaal nooit meer zal zien. "Vanuit de diepste plek van mijn hart; het spijt mij. Ik voel me schuldig richting Ajax, maar helaas hebben we deze situaties niet onder controle", luidt het. "Ik zal deze uitdaging accepteren en ondergaan, samen met mijn grootste succes in het leven: mijn gezin. Ik kom snel terug, en sterker dan ooit."

Terugkeer bij Ajax

Zinchenko mist vanwege de vreselijke blessure ook de play-offs voor een WK-ticket van Oekraïne, waarin hij van groot belang zou zijn. Of hij überhaupt nog voor Ajax gaat uitkomen, valt te bezien. Alex tekende deze winter een contract tot het einde van het seizoen in Amsterdam. Na zijn herstel liggen alle opties weer open.

