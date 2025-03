'Emotionele PSV'er Noa Lang eist veel aandacht op: zijn manier is straatachtig'

Iedereen heeft wel een mening over Noa Lang. De spraakmakende PSV-speler gedraagt zich dan ook net een beetje anders dan andere voetballers, ziet ook Khalid Boulahrouz. "Je hebt af en toe klootzakken nodig."

Boulahrouz, voormalig rechtsback van clubs als Hamburger SV, Chelsea en Feyenoord en 35-voudig international, is tegenwoordig onder meer analist bij Ziggo Sport. Ook hij heeft een mening over de 25-jarige aanvaller. "Het is een erg emotionele jongen", zegt de oud-voetballer tegen Helden Magazine.

"Als het even niet lekker loopt, dan toont hij dat." Dat gebeurde bijvoorbeeld nadat PSV-fans hem uitfloten in de wedstrijd tegen Willem II. Hij sprak zich uit richting de supporters, die daarna weer massaal achter hem stonden. "Hij maakt best wat los met zijn gedrag."

Openhartige Noa Lang laat andere kant van zichzelf zien: 'Dan ben ik gewoon mens en doe ik wat ik wil' Noa Lang zoekt regelmatig de spotlights op, zowel buiten als binnen de lijnen. Voor de veelbesproken aanvaller van PSV is er meer in het leven dan alleen voetbal. Toen hij zich vorige week bij Oranje meldde, sprak hij met Sportnieuws.nl over de combinatie van lifestyle en sport. "Als je alleen maar overdreven gericht bent op voetbal… daar haal ik mijn geluk niet uit."

'Straat'

En dat doe hij op geheel eigen wijze. "Zijn manier is ‘straat’", aldus Boulahrouz. "Niet politiek-correct, hij zegt wat hij denkt, en dat komt er op een straatachtige manier uit. Dat is wat hem Noa maakt. Daar kun je fan van zijn, of je vindt het helemaal niks."

Hij kan het zelf wel waarderen. "Ik vind dat hij bij zichzelf moet blijven”, zegt de analist. Hij vindt Lang dan ook helemaal geen moeilijke jongen. "In de voetbalwereld kunnen er niet alleen maar koorknaapjes rondlopen. Daar heb je niks aan."

Topvoetballer Noa Lang scoort miljoenen streams en gouden platen, maar grapt over één bepaalde prijs: 'Echt niet? Schandalig man' Noa Lang meldde zich vorige week weer bij Oranje en kwam daar vriend en collega-muzikant Memphis weer tegen. Muziek was onderwerp van gesprek bij de twee. Lang brak dit jaar door in Nederland, maar werd niet genomineerd voor de Edisons vorige week. De artiest was zich er niet van bewust. “Echt niet? Schandalig man”, was de gevatte reactie van Lang.

Klootzakken

"Je hebt af en toe klootzakken nodig", vervolgt Boulahrouz. "Ik was een klootzak op het veld. Nigel de Jong was dat ook. Robin van Persie kon dat ook zijn." Maar dat heeft wel gevolgen voor de PSV'er. "Als je de aandacht opeist, zoals Noa, dan sta je ook in de schijnwerpers als het wat minder goed gaat, want jij bent degene met een grote mond. Zo werkt het nou eenmaal."

Ajax-spits Brian Brobbey merkte iets ongewoons aan 'stille' PSV'er bij Oranje: 'Dat is normaal gesproken wel' Brian Brobbey arriveerde als koploper van de Eredivisie bij het trainingskamp van het Nederlands elftal, dat afgelopen week de kwartfinale van de Nations League speelde tegen Spanje (en verloor). Daar merkte hij iets aparts aan PSV'er Noa Lang.

Jeugd

Boulahrouz denkt ook te weten waar het gedrag van Lang vandaan komt. "Ik ben geen psycholoog, maar uit ervaring weet ik dat alles wat je meemaakt in je jeugd, invloed heeft." Zelf heeft hij een normale opvoeding gehad, maar zijn vader viel wel al op jonge leeftijd weg. "Dat levert schade op."

"Ik zie het ook bij kinderen met gescheiden ouders", vervolgt hij. Ook de ouders van Lang gingen uit elkaar toen hij jong was. "Het is een wond die je met je meedraagt en dat zorgt voor bepaalde emoties en opgekropte frustraties." Die komen er op sommige momenten uit. De oud-voetballer denkt dat zijn houding ook een beschermingsmechanisme is. "Onzekerheid die hij wil laten overkomen als zekerheid."

Verder hebben we dus ook een polletje. Zie hier de embedcode: Verder hebben we dus ook een polletje. Zie hier de embedcode:

PSV - Ajax

Het is te hopen voor Lang dat hij zondag goed in zijn vel zit. Dan speelt hij namelijk de cruciale topper tegen zijn jeugdclub Ajax. PSV moet winnen om de titelstrijd in de Eredivisie nog spannend te houden.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.