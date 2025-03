Openhartige Noa Lang laat andere kant van zichzelf zien: 'Dan ben ik gewoon mens en doe ik wat ik wil'

Noa Lang zoekt regelmatig de spotlights op, zowel buiten als binnen de lijnen. Voor de veelbesproken aanvaller van PSV is er meer in het leven dan alleen voetbal. Nadat hij zich maandag bij Oranje meldde, sprak hij met Sportnieuws.nl over de combinatie van lifestyle en sport. "Als je alleen maar overdreven gericht bent op voetbal… daar haal ik mijn geluk niet uit."

Noa Lang straalt altijd in goede outfits, houdt zich bezig met zijn uiterlijk en plaatste ook een gelikt filmpje van zijn aankomst in Zeist. Desgevraagd vertelt Lang tegen Sportnieuws.nl dat hij 'gewoon in een joggingpak' aankwam. Daar pronkte wel een Prada-petje boven van enkele honderden euro’s en ook het joggingpak is behoorlijk exclusief. Daarin toont Lang zich enigszins bescheiden, voor zijn keuze die hij maakte bij de aankomst bij Oranje.

Geen kappertje gepakt

"Ik kan ook niet zeggen dat ik er helemaal verzorgd bij loop", lachte hij. "Ik moet nog naar de kapper, man. Ik houd gewoon van kleding, ik loop er graag goed bij. Dat is nou eenmaal zo." Dat heeft hij ook wel laten zien op eerdere momenten. Eenmaal aangekomen bij Oranje, vindt hij het lekker even weg te zijn. "Het is mooi oude bekenden en vrienden hier altijd weer even te zien. Je bent even weg uit de sleur bij PSV en speelt de kwartfinales van de Nations League."

PSV - Ajax

Die oude bekenden, dat zijn nogal wat namen. Samen met Brian Brobbey nam hij maandagavond deel aan de rondo tijdens de training. Hij en zijn maatje van Ajax werden dronken getikt, wat leidde tot grote hilariteit. Over twee weken staan de twee tegenover elkaar. Een cruciaal duel in de titelstrijd.

"Daar gaat het soms wel even over", vertelt de PSV’er. "Gisteren (maandag, red.) toevallig. Het is een beetje dollen. Ik zeg dan dat het leuk wordt over twee weken, en je merkt bij hen dat ze niks te verliezen hebben", oordeelt Lang. "Zij zijn best ontspannen, maar dat is wel logisch als je zo’n machine als Ajax bent."

Meer dan voetbal

Lang vertelt dat de laatste weken bij PSV niet bepaald een feestje waren, maar dat ze wel weer uit de put kruipen. Hoe moeilijk die tijd ook was, hij neemt dat niet mee naar huis. "Er is meer dan voetbal, ik ben ook vader. Vroeger kon ik gek worden van een verliespartij. Nu denk ik als ik thuis kom en mijn kinderen zie: wat is voetbal nou eigenlijk weer?"

Ook vertelt Lang dat andere zaken buiten het voetbal even voor afleiding zorgen. Kritiek op die bezigheden doen hem allang niks meer. “Ik ben voetballer, maar als ik wegrijd van PSV ben ik vooral mens. Dus ik doe lekker wat ik wil.”

Overdreven gericht op voetbal

Hij laat sowieso veel van zijn lifestyle zien, op Instagram en andere sociale media. Wordt de menselijke kant van een voetballer dan ondergewaardeerd? "Een jongen als ik ligt gewoon onder een vergrootglas. Mensen kunnen zeggen wat ze willen, maar ik krijg dan toch mijn aandacht wel weer. Je bent gewoon niet alleen voetballer. Ik rijd weg en ben Noa Lang de vader, Noa Lang de vriend. Gewoon een mens."

Het oude beeld dat voetballers zich enkel met voetbal bezig houden, is niet meer. In het geval van Lang zeker niet. En daar heeft hij een duidelijke reden voor. Hij is gelukkig. "Als je alleen maar overdreven gericht bent op voetbal… daar haal ik mijn geluk niet uit. Misschien is het voor iedereen anders. Ik wil gewoon vooral gelukkig zijn. En op de manier hoe ik doe en leef, ben ik dat. Als mensen vinden dat ik mijn leven moet focussen op voetbal, dan is dat hun goed recht. Maar ik doe gewoon wat mij blij maakt."

