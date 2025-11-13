Nederlandse trainer Paul Simonis werd afgelopen week ontslagen bij Bundesliga-club VfL Wolfsburg. Hij wordt sindsdien gelinkt aan Ajax als opvolger van John Heitinga. Simonis reageerde woensdag voor het eerst op zijn vertrek. "Ik ben ervan overtuigd dat ons idee van voetbal zou gaan werken."

Simonis heeft in de Wolfsburger Allgemeine Zeitung voor het eerst zijn verhaal gedaan. De trainer maakte afgelopen zomer de overstap van Go Ahead Eagles, waarmee hij de KNVB Beker won en zo Europees voetbal bereikte, naar Wolfsburg. Met acht punten uit tien wedstrijden staat de club nu op de veertiende plaats in de Bundesliga.

Meer tijd

Dat was voor de Duitse club reden genoeg om Simonis op straat te zetten. Zelf had hij gehoopt op wat meer tijd. “Ik had het gevoel dat we beter gingen spelen en ineens was het klaar", aldus de 40-jarige oefenmeester. "Ik ben ervan overtuigd dat ons idee van voetbal zou gaan werken, maar dat heeft wel tijd nodig."

Volgens Simonis was de stijgende lijn zelfs al ingezet. "Er was duidelijk verbetering zichtbaar de afgelopen weken. Ik was graag doorgegaan, maar ook dit is voetbal. Soms krijg je niet de tijd die je nodig hebt”, zegt hij.

Veel geleerd

Hoewel het avontuur niet verliep zoals gehoopt, neemt de coach toch nog wat positiefs mee. "Je kunt altijd fouten maken. En ik heb hier wel van geleerd. Ik moet kalmer zijn en dichtbij mijn spelers blijven.”

Bij een nieuwe trainersklus zou hij het dan ook anders aanpakken en nauwer samenwerken met de scoutingsafdeleing. "Om zo te kunnen weten wat voor spelers echt bij de groep passen en waar je gerichte verbeteringen kan doen. We hadden technisch begaafde spelers, maar qua fysiek en qua werkethiek was het niveau niet hoog genoeg”, stelt Simonis.

Ajax

De Nederlander werd ook gevraagd naar een eventuele nieuwe klus bij Ajax. Simonis werd afgelopen zomer al in verband gebracht met de Amsterdamse club na het vertrek van Francesco Farioli, maar toen koos hij dus voor het buitenlandse avontuur.

Na het ontslag van Heitinga zijn ze in Amsterdam weer op zoek naar een nieuwe trainer en wordt Simonis weer gelinkt aan Ajax. In Duitse media werd zelfs gezegd dat er al gesprekken gaande waren tussen de twee partijen. Dat durft Simonis nog niet te bevestigen. “Daar wil ik niets over zeggen. Mijn zaakwaarnemer regelt dat.”

Alles over Bundesliga

Check hier het laatste nieuws over de Bundesliga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.