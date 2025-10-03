Het scheidsrechterskorps in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie staat onder druk en heeft, evenals het Nederlandse voetbal, betere tijden gekend. Ex-arbiter Reinold Wiedemeijer ziet dit als hét moment voor het korps om op te staan en heeft een duidelijke oplossing. In een interview met Sportnieuws.nl deelt hij zijn visie op de uitdagingen waar scheidsrechters mee kampen. "Dan wordt het vervelend."

Volgens Wiedemeijer is de huidige periode waarin scheidsrechters veel kritiek krijgen, niet uniek. "Je hebt al tien tot twintig jaar periodes gehad waarin scheidsrechters opeens onder een vergrootglas komen te liggen. De mindere fase houdt nu alleen meer aan, omdat de VAR er bij betrokken is. Dan gaan mensen natuurlijk roepen: hoe kan het nou. Maar laten we niet vergeten dat er veel meer goed dan fout gaat, hè? Een keeper houdt ook veel meer tegen dan dat hij doorlaat, maar een fout is wel een fout", licht de oud-arbiter toe.

'Bij een voetballer wissel je 'm'

Scheidsrechters hebben te maken met een vak waarin ervaring en focus een grote rol spelen. "Ik denk dat elke scheidsrechter dit heeft meegemaakt, tot aan de allerbeste toe. Het gaat niet altijd goed en dan heb je soms de mazzel dat de uitslag goed uitvalt. Alleen, soms heb je pech en dan komt er kritiek. Je moet dat alleen niet een paar weken achter elkaar hebben, want dan gaat het een toch een soort eigen leven leiden en zeggen ze: Hey, die Wiedemeijer komt weer. Dat moet je zien te voorkomen.”

Regelmatig wordt door oud-profs of analisten geroepen dat arbiters 'gestraft' moeten worden, maar daar kan Wiedemeijer zich totaal niet in vinden. "Straftraining geloof ik niet in", stelt hij. "En bij een voetballer wissel je hem, maar in de arbitrage hebben we er niet zomaar tien achter de hand. We moeten het met deze mannen doen. En iedereen die roept dat het beter kan: laat het maar zien. Gillen en roepen vanaf de zijlijn is héél makkelijk."

Vallen en opstaan

Om fouten uit te bannen en weer vertrouwen op te bouwen, is er volgens Wiedemeijer maar één oplossing. "Je kan niet anders dan gewoon weer jezelf zijn. Hard werken, zorgen dat je op de goede hoogte staat en de goede beslissingen nemen. En een klein beetje geluk hebben, dan groei je er weer overheen. Vallen en opstaan hoort erbij, want het is een ervaringsvak. Alleen, het wordt vervelend als scheidsrechter toch bij zijn mening blijft na een ingreep van de VAR, terwijl heel Nederland het wel een fout vindt."

De kritiek waar scheidsrechters mee te maken krijgen, is onvermijdelijk. "Scheidsrechters mogen echt wel fouten maken, dat zei Danny Buijs laatst ook. Het korps moet ook accepteren dat er weerstand komt. Soms zeggen trainers of spelers het met iets te veel emotie. Maar hé, kom op, het is voetbal en gaat ook om hun baan. De arbiters moeten positief blijven naar elkaar, niet bang zijn om foutjes te maken maar ze moeten hun fouten wel beperken. En dan zullen trainers, spelers en fans er nog wat van vinden, maar dat is volstrekt normaal in de topsport."

Een kwestie van presteren

Wiedemeijer sluit af met een duidelijke boodschap voor scheidsrechters. "Het is ook een soort selectie. Als scheidsrechter kan je niet achterover gaan liggen. Je moet gewoon presteren, punt. Ze krijgen goede begeleiding, weten wat ze moeten doen en zitten in een eerlijk klimaat. Nu moeten ze het alleen nog een beetje zelf doen. We zitten inderdaad in een lastige periode. Maar één, twee, drie weken met wat minder fouten en ze zijn er weer een heel eind bovenop. En wie dat niet lukt, die is misschien niet goed genoeg…"

