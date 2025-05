Emotionele Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti zal 'huilend afscheid nemen': 'Er is geen andere manier'

Real Madrid-topcoach Carlo Ancelotti heeft zijn laatste persconferentie gegeven als trainer van 'De Koninklijke'. Hij gaat de club verlaten na de laatste wedstrijd van het seizoen tegen Real Sociedad op zaterdag. "Ik word snel emotioneel, dat zit in mijn genen."

"Het is onvermijdelijk", begint Ancelotti over zijn afscheid. "Dit zijn speciale dagen, de laatste dag hier en de laatste wedstrijd morgen. Als een periode ten einde loopt, komen er veel emoties los. Ik ben niet verdrietig... ik ben juist heel blij, omdat een belangrijke fase is afgesloten."

Hij heeft een geweldige tijd achter de rug bij de Spaanse topclub."We hebben veel gewonnen en ik beschouw het ook als een succes dat ik meer dan 700 persconferenties met jullie heb doorstaan. Denk niet dat dat makkelijk was, want sommige vragen waren niet altijd even prettig", grapt Ancelotti.

Hij zal de komende dagen met een lach en een traan beleven. "Ik word snel emotioneel, dat zit in mijn genen. Ik vind het niet erg als ik morgen huil, het zal een mooie dag zijn", aldus de 65-jarige Italiaan. "Ik ben trots dat ik de kans heb gekregen om deze club te trainen, dat was mijn doel toen ik hier in 2013 aankwam. Er is geen andere manier om afscheid te nemen."

Ancelotti liet vervolgens ook nog van zich horen via sociale media. "Vandaag gaan we weer ieder onze eigen weg", schreef hij richting de fans van Real Madrid. "Vandaag draag ik alle momenten die ik heb meegemaakt tijdens mijn geweldige tweede periode als trainer van Real Madrid nog een keer in mijn hart. Het waren onvergetelijke jaren, een ongelooflijke reis vol emoties, titels en vooral de trots om dit embleem te mogen vertegenwoordigen."

Ancelotti was van 2013 tot 2015 trainer van Real Madrid en keerde in 2021 terug. In zijn tweede periode bezorgde hij Real twee keer de Champions League en twee keer de Spaanse titel. Dit seizoen verliep teleurstellend. De ploeg wordt tweede in de competitie, verloor de bekerfinale van Barcelona en werd in de kwartfinales van de Champions League uitgeschakeld door Arsenal.

