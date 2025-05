Voetbalicoon (39) deelt emotionele boodschap: 'Dat heeft me veranderd als speler en persoon'

Topvoetballer Luka Modric heeft een emotioneel bericht gedeeld op Instagram. Daarin kondigt hij het einde van zijn succesvolle carrière bij Real Madrid aan. "Ik vertrek met een vervuld hart."

"De tijd is gekomen", begint Modric zijn statement op Instagram. "Ik hoopte dat dit nooit zou komen, maar dat is voetbal en het leven. Alles heeft een begin en een eind. Zaterdag speel ik mijn laatste wedstrijd in Santiago Bernabéu."

Hij zal dan na dertien jaar afscheid nemen van de thuissupporters van Real Madrid. "Ik kwam hier in 2012 met de wens om het shirt van het beste team ter wereld te dragen. Ik had de ambitie om geweldige dingen te bereiken. Maar wat er daarna gebeurde had ik nooit kunnen bedenken."

Trots

"Spelen voor Real Madrid heeft mijn leven veranderd, als voetballer en als persoon", vertelt de 39-jarige middenvelder. "Ik ben zo trots dat ik een van de meest succesvolle tijdperken in de geschiedenis van de club heb mogen meemaken."

De Kroaat won met Real vier keer de landstitel, zes keer de Champions League en twee keer de Copa del Rey. Hij bedankt de club voor de mooie tijd. "Ik heb ongelooflijke momenten meegemaakt", schrijft Modric. "Onmogelijke comebacks, finales, feesten en magische avonden in Bernabéu. we hebben alles gewonnen en ik ben heel blij, echt heel blij."

Liefde

Hij zal de liefde van de Madrid-fans voor altijd meedragen in mijn hart. "Ik weet niet hoe ik de speciale band met jullie moet uitleggen. Ik voel me hier zo gesteund, gerespecteerd en geliefd. Dat zal ik nooit vergeten."

Modric vertrekt met een 'vervuld hart'. "Vol trots, dankbaarheid en mooie herinneringen. Na de Club World Cup zal ik het shirt niet meet dragen maar ik blijf voor altijd een Real Madrid-fan."

De topvoetballer kwam in 2012 over van Tottenham Hotspur. Hij speelde in totaal 393 wedstrijden voor Real Madrid. Daarin maakte hij 30 doelpunten. Madrid speelt zaterdag de laatste wedstrijd van het La Liga-seizoen in eigen huis tegen Real Sociedad.

