De Oranje Leeuwinnen begon het EK zaterdag met een klinkende zege. De ploeg van Andries Jonker had het een helft lang lastig, maar na een schitterende goal van Miedema was er geen houden meer aan voor tegenstander Wales. Voor de aanvalster was dat een bijzonder doelpunt, maar bij het juichen ging het helemaal fout.

De aanloop van Oranje was vrij hectisch door de speculaties over de blessure van Lineth Beerensteyn en het 'bommetje' van bondscoach Jonker. Het was de vraag of dat effect zou hebben op het veld, maar daar was na een moeizame openingsfase weinig van te merken.

De bevrijding kwam toen Miedema op schitterende wijze de 1-0 maakte. Dat was voor haar een bijzondere, want de spits maakte haar honderdste interlandgoal. Samen met ploeggenotes Veerle Buurman en Kerstin Casparij had ze speciaal voor dat moment iets ingestudeerd, maar het idee was een stuk beter dan de uitvoering.

Viering valt in het water

De drie zouden met handgebaren het getal 100 maken, maar leken op het moment zelf niet te begrijpen wat ze precies aan het uitbeelden waren. Het was de bedoeling volgens Miedema dat zij de 1 zou doen en de andere twee zouden dan voor de twee nullen zorgen. Casparij besloot echter 'Viv' uit te beelden, maar dat leek meer op VW.

Ook naast haar ging het niet helemaal goed, want Miedema deed een nul en ook Buurman toonde een nul. Geen 1-0-0, maar VW-0-0. Buurman probeerde het nog goed te maken door er een één achter te plakken met haar andere hand, maar daarmee kwam er '100 Viv' in spiegelbeeld te staan.

i Veerle Buurman kijkt verbaasd naar Vivianne Miedema en Kerstin Casparij. © Getty Images

Emotionele Miedema

De mislukte viering zal Miedema overigens weinig kunnen schelen, want de honderdste goal zat er wel mooi in. Het zorgde voor veel emoties. Miedema kende een aantal moeizame jaren en na afloop deed de topspits dan ook een flink boekje open over hoe ze die periode beleefd heeft. Niet alleen kwakkelde ze met blessures, maar ook verloor ze haar opa: "Dat maakt het wel extra emotioneel."

