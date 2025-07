Andries Jonker reageerde vrijdagavond tijdens de persconferentie nogal fel op een journalist die het had over 'zijn poppenkast' bij de Oranje Leeuwinnen. Een dag later bewees Jonker zijn gelijk door overtuigend met 3-0 van Wales te winnen. Hoewel hij uitlegde wat hij wilde bereiken, liet hij niet het achterste van zijn tong zien. "Toen dacht ik: dit kan ik gebruiken", stelt Jonker.

Daags voor het treffen met Wales benadrukte Jonker dat 'hij niets zonder idee' doet en dus waren de aanwezige journalisten na de eerste EK-wedstrijd héél benieuwd wat het plan van de bondscoach was. "Ik kan niet in detail treden, maar de boodschap is dat we het samen moeten doen. Dat is wat ik heb overgebracht. En welke woorden ik daarvoor gebruikt heb, dat blijft binnen de vier muren van ons hotel", vertelt Jonker op de persconferentie.

Bondscoach Andries Jonker schiet uit zijn slof na 'poppenkast': 'Je zet mijn speelsters te kakken' Bondscoach Andries Jonker is flink uit de slof geschoten, toen het woord 'poppenkast' viel op de persconferentie in aanloop naar het eerste EK-duel tegen Wales. Na zijn recente uitlatingen over twijfels over zijn baan, in aanloop naar het toernooi, kreeg Jonker flink wat verwijten, maar daar herkende de 62-jarige trainer zich totaal niet in. "Ik ben er heilig van overtuigd dat ik hier mijn voordeel uit kan halen", zegt Jonker.

'Realiseerde me gelijk: dit kan ik gebruiken'

De vertrekkende trainer blijft van mening dat hij de NOS Voetbalpodcast als plan moest gebruiken, maar weigert te stellen dat hij vooraf had nagedacht over 'het droppen van een bommetje' "Ik ben gewoon eerlijk geweest. Geen enkele journalist heeft mij gevraagd of ik getwijfeld heb en zij (Rivka in 't Veld van de NOS, red.) wél. Ik realiseerde me in de podcast gelijk, dit kan ik gebruiken."

'Nu ben ik klaar'

Hoewel Jonker zeer tevreden was over de houding en kwaliteiten van zijn ploeg, achtte hij het toch nodig om het op een andere manier aan te pakken dan de afgelopen periodes. "We moeten het nóg meer samen doen. Dat benadruk ik enorm, omdat we dit EK tot het uiterste getest zullen worden. En dan bedoel ik dat niet in de zin van bijeenkomsten met de media, maar op het veld door de tegenpartij. Er komen nu twee absolute finales", doelt hij op Engeland en Frankrijk.

"Ik vind dat ik het maximale moet geven om de speelsters en staf voor te bereiden. Op het tactiekbord, maar ook in het mentale vlak. Dit toernooi gaat mentaal gezien het uiterste van ons vragen. Als wij door willen, hier willen blijven en het toernooi willen winnen, dan moeten we alles aangrijpen. Ik heb écht alles uit de kast gehaald, maar nu ben ik klaar. Er zijn meerdere wegen die je naar Rome leiden, maar ik heb gekozen voor deze weg. Dit is mijn overtuiging", besluit Jonker.

