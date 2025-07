Vivianne Miedema heeft een unieke mijlpaal bereikt. In de eerste EK-wedstrijd tegen Wales maakte ze haar honderdste doelpunt in het shirt van de Oranje Leeuwinnen. De spits stond na afloop van het duel openhartig de pers te woord over haar bijzondere prestatie, de intens moeilijke jaren vol blessures en het eerste eindtoernooi zonder haar opa.

"Het heeft even geduurd", zegt Miedema doelend op het uitblijven van de mijlpaal door haar vele blessures in de afgelopen 2,5 jaar. "Als je dan steeds dichterbij die honderdste goal komt en iedereen heeft het erover, dan wil je er ook van af zijn. Het is het heel mooi dat het nu gebeurt."

Tranen bij Miedema

De nuchtere Miedema komt vaak over als iemand die weinig geeft om individuele prijzen, maar op het moment dat ze haar honderdste treffer maakte, kwamen er toch wat tranen los. "Deze honderdste is heel speciaal. Volgens mij mag je als klein meisje alleen maar dromen om überhaupt dicht bij deze cijfers te komen. En dan is het natuurlijk héél mooi dat die goal direct in de eerste wedstrijd op het EK valt", vertelt de spits van Manchester City op de persconferentie.

Extra lading

Het bereiken van deze mijlpaal kreeg extra lading door de vele tegenslagen die Miedema kende, daar doet ze een boekje over open. "Bij mij duurde het herstel na mijn blessures lang en soms ging het weer mis. Na mijn clubwissel leek alles goed te gaan, tot het in oktober opnieuw misging. Daarna heb ik in januari, februari en maart veel gespeeld en toen spraken we af: 'oké, tegen Oostenrijk doen we rustig aan' en dan gaat het wéér verkeerd."

Pas op de dag van de wedstrijd tegen Wales durfde Miedema écht uit te spreken dat ze fit genoeg was om het EK te spelen. "Dat is vooral een stukje voorzichtigheid en realisme. Toen ik wakker werd, voelde ik zenuwen en dat heb ik toch niet vaak gehad in mijn carrière. Het is dan wel een heel mooie beloning dat ik hier toch mag staan", vervolgt Miedema vol trots. "Je weet nooit nooit zeker hoe dingen gaan lopen, maar als je dan je ploeg op voorsprong zet, is dat wel erg bijzonder."

Eerste toernooi zonder opa

Het was echter om nóg een reden een héél bijzondere dag voor de emotionele Miedema. Voor het eerst speelde ze op een eindtoernooi zonder haar overleden opa op de tribune en dat zorgde voor een extra emotioneel randje. “Mijn broertje, oma en ouders waren er, maar mijn opa helaas niet. Het eerste eindtoernooi waar hij niet bij is. Daar heb ik vooraf wel over nagedacht en dat maakt het wel extra emotioneel."

Na haar historische doelpunt en de persverplichtingen hoopte Miedema haar familie nog even te kunnen zien, maar eerst moest ze nog een dopingcontrole ondergaan. "Dus ik zal mijn familie waarschijnlijk niet meer zien, want dat gaat vast ook weer lang duren", sluit Miedema lachend af als een boer met kiespijn.

Vergelijking met Marco van Basten

Bondscoach Jonker maakte zelfs de vergelijking met oud-topspits Marco van Basten, misschien wel de allerbeste Nederlandse spits ooit. "Daarmee doelde ik vooral op de onberekenbaarheid. Even de voet op de bal, dan denk je dat ze naar rechts gaat en dan gaat ze naar links. Ik dacht bij die goal van haar ook: leg die bal nou af, maar dan draait ze 'm zo in de kruising. Ik denk niet dat veel speelsters dat zien. Dat was veel beter dan ik had gewild", lacht Jonker.

Uitstekende EK-start

De Oranje Leeuwinnen mogen Miedema danken voor de openingstreffer, want daarna begon het plots te lopen voor de ploeg van Andries Jonker. Uiteindelijk eindigde het in 3-0 tegen Wales. Plots heeft de ploeg toch een stukkie meer vertrouwen richting de wedstrijden tegen Engeland en Frankrijk.

Interviews met Beerensteyn en Van de Donk

