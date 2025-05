Opvallende uitspraken Francesco Farioli na Ajax-blamage: 'Ik was op alles voorbereid'

Francesco Farioli was opvallend opgewekt nadat hij met zijn Ajax in de laatste minuut de koppositie heeft verspeeld. Door een late gelijkmaker van FC Groningen heeft PSV de koppositie overgenomen met nog maar één wedsrijd te spelen. "Er is niks om spijt van te hebben."

Menig trainer heeft er wel eens emotioneler bij gezeten nadat hij een voorsprong van negen punten in vier wedstrijden heeft verspeeld. Francesco Farioli zit er ijzig kalm, tovert zelfs een lach op zijn gezicht. Het enige waar hij van baalt is zijn eigen gelijk. "De laatste weken zijn de laatste minuten niet onze vrienden", begint hij op de persconferentie.

Eerder op ESPN had hij een opvallende uitspraak gedaan, direct na de wedstrijd. "Dit is waarom je van voetbal houdt", begint hij. "Het is haat en het is liefde. De ene keer juich je voor een goal in de laatste minuut, de andere huil je. Deze laat ons huilen", vertelt hij. "Dat is hoe voetbal is."

Farioli's filosofie

Farioli heeft nergens spijt van, laat hij weten na afloop. "De spelers gaven alles, ze hebben het met alles geprobeerd maar het was niet genoeg", constateert hij. "Ik heb altijd maar één wedstrijd na de ander gekeken. Dat is mijn manier van denken, altijd van het ergste uit gaan. Dat is de benzine die mij keuzes laat maken. Ik was op alles voorbereid."

Dode sfeer in de kleedkamer

Hoe anders was de sfeer in de kleedkamer. Wout Weghorst sprintte als eerste van het veld met grote tranen die over zijn wangen rolde. Anton Gaaei vertelt dat ook hij aan het huilen was in de kleedkamer. "Ik wil heel veel zeggen nu, maar ik houd dat binnen", hij was het overduidelijk niet eens met bepaalde keuzes van de arbitrage. "Dit is hoe voetbal is. Ik geloof nog steeds in de titel. Je hebt gezien dat alles mogelijk is", verwijzend naar vanavond.

