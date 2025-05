Falend Ajax en juichend PSV zijn na bizarre ontknoping wereldnieuws: 'Sensatie in Nederland!'

De krankzinnige ontknoping in de Eredivisie lijkt heel Nederland wel bezig te houden, maar ook in het buitenland is er aandacht voor de zenuwslopende titelstrijd tussen PSV en Ajax. Buitenlandse media pakken flink uit met de, voor Ajacieden, dramatische ontwikkelingen.

Ajax leek wekenlang zorgeloos op weg naar de titel, maar pakte uit de laatste vier duels slechts twee punten. Op de voorlaatste speeldag werd er in de absolute slotfase slechts gelijkgespeeld (2-2) tegen FC Groningen, waardoor PSV met nog één wedstrijd te gaan de eerste plaats overnam. Zij wonnen wel gewoon van Heracles (4-1) en vierden minuten later nog veel harder het puntverlies van Ajax.

De totale ineenstorting van de Amsterdammers is ook ver buiten de landsgrenzen opgemerkt. Het Laatste Nieuws uit België spreekt van een 'sensatie in Nederland! en een 'ommekeer'. In het liveblog kunnen de Belgen hun ogen niet geloven als de 2-2 in Groningen valt. "Hoe is het mogelijk?"

'Ai, ai, Ajax...'

'Ongelooflijk', zo omschrijft Het Nieuwsblad de krankzinnige opeenstapeling van gebeurtenissen in de Eredivisie. "Ai, ai, Ajax... Terwijl de titel de Amsterdammers enkele weken geleden niet meer kon ontglippen, is de ploeg van Francesco Farioli het plots helemala uit handen aan het geven."

De late 2-2 was volgens de Belgen te voorkomen, want die viel uit een onnodig weggegeven vrije trap. "Josip Sutalo gaf een vrij domme vrije trap weg, bij Groningen trok iedereen mee naar voren. het was uiteindelijk Thijmen Blokzijl die in extremis de gelijkmaker voorbij Remko Pasveer duwde."

Vreugdedansje Noa Lang

Wat volgde was een orkaan van vreugde in Eindhoven. "Noa Lang deed al een vreugdedansje en Luuk de Jong was door het dolle heen. PSV klimt met nog één speeldag te gaan plots aan de leiding. Wie had dat enkele weken geleden durven denken?"

Zelfs BBC schenkt aandacht aan Ajax

Ook het populaire platform B/R Football wist niet wat het zag. Het medium deelde op X aan 7,5 miljoen volgers de bizarre weken van Ajax, dat een ruime voorsprong als sneeuw voor de zon zag verdwijnen. De BBC vatte het pijnlijk samen: "Ajax gaf op de voorlaatste speeldag van het Eredivisie-seozoen de koppositie cadeau aan PSV door in de negende minuut van de blessuretijd de gelijkmaker tegen het tienkoppige Groningen te incasseren."

Ajax needed just six points from their final five games to clinch a 37th Dutch title



They conceded a 99th-minute equalizer to 10-man Groningen which means PSV will win the title on Sunday with a win 😬 pic.twitter.com/4aMRcDQ6cl — B/R Football (@brfootball) May 14, 2025

