Engeland en Wales nemen maatregelen tegen hooligans voor EK: meer dan duizend fans moeten paspoort inleveren

De EK-finale van 2021 tussen Engeland en Italië werd ontsierd door het wangedrag van de Engelse fans. Om te voorkomen dat komende zomer op het Europees kampioenschap in Duitsland Britse hooligans voor problemen gaan zorgen, zijn er daarom maatregelen genomen. Van ruim duizend fans in Engeland en Wales is het paspoort ingenomen, zodat ze niet naar Duitsland kunnen reizen.

Het gaat in totaal om 1624 personen, die al eerder een algeheel stadionverbod opgelegd hebben gekregen. Die straffen zijn onder meer uitgedeeld vanwege het bezit van cocaïne.

De hooligans zullen door een nieuwe Britse wet tijdens het EK hun paspoort moeten inleveren zodat ze niet naar Duitsland kunnen afreizen. Doen ze dit wel, dan kunnen ze voor een half jaar de cel in, of krijgen ze een boete van een nog onbekend bedrag.

WK 2022

Ook tijdens het WK voetbal in 2022 werd deze maatregel genomen. Toen ging het om iets meer dan 1300 hooligans, die niet naar Qatar mochten afreizen. Er is dus besloten om die maatregel uit voorzorg opnieuw toe te passen.

Wales

Voor de fans uit Wales is het overigens nog maar de vraag of zij hun land op het EK kunnen zien. Zij spelen dinsdag de play-off-finale tegen Polen om een van de laatste drie tickets. De winnaar van dat duel komt in de poule bij het Nederlands elftal. Het Oranjelegioen lijkt in ieder geval niet bang te hoeven zijn voor de hooligans uit Wales.

