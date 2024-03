Polen naar poule van Nederland op EK 2024, ook Oekraïne en Georgië mogen naar Duitsland

Polen is het vierde en laatste land in de poule van Nederland op het EK in Duitsland aankomende zomer. Het won dinsdagavond de play-offs van Wales. Polen bleek na een zenuwslopende wedstrijd de sterkste vanaf elf meter. Ook Oekraïne en Georgië plaatsten zich voor het Europees kampioenschap, voor dat laatste land is dat de eerste keer.

Het Nederlands elftal werd bij de loting in december in Groep D geplaatst met daarbij Frankrijk, Oostenrijk en de winnaar van 'play-off A'. Dat werd uiteindelijk Polen na een weinig sprankelende wedstrijd op vijandig gebied in Cardiff. Uiteindelijk moesten er strafschoppen aan te pas komen om te bepalen wie er naar het EK mocht.

Polen naar groep van Nederland

Voor rust speelden beide ploegen angsthazenvoetbal; ze waren allebei bang om een tegentreffer te incasseren, die ook fataal kon zijn. Wales leek op voorsprong te komen door een goal van aanvoerder Ben Davies. De verdediger kopte de bal enkele tellen voor het rustsignaal tegen de touwen, maar een blik richting de grensrechter leerde alles en iedereen in het stadion dat hij buitenspel stond.

Na rust was het Wales dat was brutaler richting het vijandelijke doel ging. Toch was dat wel met de handrem erop. Ook Polen durfde niet veel en dus was het niet gek dat er na 120 minuten 0-0 op het scorebord stond. De strafschoppen werden ondanks de druk fenomenaal binnen geschoten, tot Daniel James. Hij schoot de bal niet goed genoeg in en dus werd Wojciech Szczęsny de held van Polen.

Oekraïne naar groep van België

België kreeg dinsdag ook te horen wie de vierde tegenstander is op het EK. Dat werd Oekraïne. Het versloeg IJsland in het Poolse Wroclaw. Oud-AZ'er Albert Gudmundsson zette de IJslanders op voorsprong na een half uur spelen. Na rust kantelde Oekraïne de wedstrijd door goals van Viktor Tsygankov en Mykhailo Mudryk. Dus zit Oekraïne in de poule van België, Slowakije en Roemenië.

Georgië naar groep van Portugal

Tot slot kregen ook Portugal, Turkije en Tsjechië te weten welk land bij hen in Groep F van het EK voetbal erbij kwam. Dat werd uiteindelijk Georgië, dat zo gaat debuteren op een eindronde. Het land won via strafschoppen van Griekenland, dat in de EK-kwalificatie bij Oranje zat.

In de reguliere speeltijd en verlenging werd niet gescoord, dus moesten penalty's de beslissing brengen. Dat gebeurde overigens zonder Khvicha Kvaratskhelia, de Georgische sterspeler viel uit met een liesblessure. Georges Mikautadze viel in bij Georgië en miste een strafschop, maar gelukkig voor hem deden de Grieken Anastasios Bakasetas en Georgios Giakoumakis (ex-VVV) dat ook.

Oefenwedstrijden Oranje

Het Nederlands elftal kon ondertussen rustig achterover leunen, oefenwedstrijden spelen en kijken welke tegenstander er uit de play-offs kwam. Oranje won van Schotland (4-0) en verloor in Duitsland (2-1).