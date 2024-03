Deze (ex-)spelers uit de Eredivisie mogen hopen op deelname aan het EK

De 24 deelnemers aan het EK zijn bekend en dus moeten de spelers uit die landen de komende weken hun bondscoach zien te overtuigen om een plekje in de selectie af te dwingen. De Eredivisie duurt nog maar acht speelrondes, maar voor een aantal spelers staat er nog wel iets op het spel. Wij zetten op een rijtje welke (voormalige) spelers uit de Eredivisie nog mogen hopen op deelname aan het EK.

Polen, Oekraïne en Georgië waren de laatste drie ploegen die zich wisten te plaatsen voor het EK in Duitsland. Dat deden ze via de play-offs. Polen won na strafschoppen van Wales en gaat het in de eerste wedstrijd deze zomer opnemen tegen het Nederlands elftal. Oekraïne versloeg IJsland en Georgië mag zich opmaken voor het EK-debuut nadat het Griekenland in een penaltyserie versloeg.

Uiteraard zijn er veel Nederlandse spelers in de Eredivisie, die hopen op een plekje in de EK-selectie van Ronald Koeman. Die laten we in dit overzicht even achterwege, want ook bij de andere 23 landen zijn er genoeg spelers te vinden uit de Nederlandse competitie te vinden die de ambitie hebben om naar het EK te gaan. We gaan daarvoor elke groep één voor één langs.

Groep A

In Groep A vinden we gastland Duitsland, Hongarije, Schotland en Zwitserland terug. In de Eredivisie vinden we liefst zeventien Duitse spelers terug, maar de kans is extreem klein dat één van hen mee zal gaan.

PSV-huurling Armel Bella-Kotchap speelde wel al twee interlands voor Die Mannschaft, maar kwam door blessures het hele seizoen nauwelijks in actie en lijkt dus niet op een uitnodiging van Julian Nagelsmann te hoeven rekenen. Janis Blaswich (oud-Heracles), Jan-Niklas Beste (ex-FC Emmen) en Robin Gosens mogen als voormalige Eredivisionisten wel hopen op deelname.

Ook de andere landen zullen niet met een speler uit de Eredivisie op het EK verschijnen, maar wel zijn er nog een aantal voormalige spelers te vinden. Milos Kerkez, die vorig jaar van AZ naar Bournemouth verkaste, zal waarschijnlijk bij Hongarije van de partij zijn. Bij Zwitserland mogen voormalig PSV'ers Yvon Mvogo en Ricardo Rodriguez hopen op deelname komende zomer.

Groep B

In de 'Groep des Doods' hoeven we eigenlijk alleen maar op Kroatië te letten. Zij gaan waarschijnlijk met drie Eredivisie-spelers naar het EK. Ajax-verdedigers Josip Sutalo en Borna Sosa lijken net als Feyenoord-aanvaller Luka Ivanusec naar Duitsland af te mogen reizen. Sutalo is momenteel wel geblesseerd, dus dat kan nog een gevaar voor hem vormen.

Keeper Dominik Kotarski, die jarenlang voor Jong Ajax speelde, mag ook hopen, want hij maakte in de afgelopen interlandperiode zijn debuut. Hij speelt tegenwoordig voor PAOK in Griekenland. Bij Italië mogen spitsen Lorenzo Lucca (ex-Ajax) en Gianluca Scamacca (ex-PSV en -PEC Zwolle) hopen op deelname. Voormalig Vitessenaar Armando Broja lijkt zeker van zijn plek in de Albanese selectie.

Groep C

Jarenlang werd de Eredivisie overspoeld met Denen, maar van de twaalf huidige spelers in de competitie lijkt er niet één mee te gaan. Bij Engeland uiteraard wel een kanshebber: Ajax-middenvelder Jordan Henderson. Hoewel er veel kritiek is op hem in Engeland werd hij wel gewoon uitgenodigd voor de laatste oefeninterlands en het lijkt erop dat bondscoach Gareth Southgate hem graag meeneemt naar Duitsland.

Wat betreft voormalige Eredivisie-spelers zitten we in deze groep wel goed. Dat komt met name door Denemarken met Christian Eriksen, Joachim Andersen, Jacob Rasmussen, Christian Eriksen, Mohamed Daramy, Kasper Dolberg, Rasmus Kristensen, Mathias Jorgensen en Anders Dreyer.

Ook Servië doet een flinke duit in het zakje met Dusan Tadic, Filip Kostic, Nemanja Gudelj, Ivan Ilic en Filip Djuricic. Bij Engeland en Slovenië hoeven we verder niet op oude bekenden te rekenen.

Groep D

Voor het gemak slaan we Nederland even over in deze groep. In de eerste wedstrijd treft Oranje Polen, dat misschien wel Heerenveen-verdediger Pawel Bochniewicz meeneemt. Ook Vitesse-speler Kacper Kozlowski mag hopen op een uitnodiging. Ook Oostenrijk neemt misschien een verdediger uit de Nederlandse competitie mee. Feyenoorder Gernot Trauner werd in het verleden regelmatig opgeroepen, maar zal dan wel moeten herstellen van zijn blessure.

Bij Polen kunnen we ook nog een aantal oude bekenden tegenkomen. Sebastian Szymanski (oud-Feyenoord) en voormalig Ajax-spits Arkadiusz Milik doen misschien mee. Ook Oostenrijk heeft er met Maximilian Wöber, Philipp Mwene, Florian Grillitsch en Marko Arnautovic mogelijk een aantal in de selectie.

Groep E

België heeft met PSV-aanvaller Johan Bakayoko natuurlijk een Eredivisionist in de gelederen. David Hancko is bij Slowakije een zekerheidje, maar ook mede-Feyenoorder Leo Sauer mag hopen. De 18-jarige vleugelaanvaller werd de jongste debutant ooit van Slowakije in het oefenduel tegen Noorwegen.



Alle landen hebben verder wel voormalig Eredvisie-spelers in de ploeg. België heeft de meeste met Jan Vertonghen, Loïs Openda, Wout Faes, Mike Trésor Ndayishimiye en Zinho Vanheusden. Slowakijke volgt met drie: Tomas Suslov, Robert Bozenik en Matus Bero. Ook Oleksandr Zinchenko (Oekraïne) en Razvan Marin (Roemenië) hebben een verleden in Nederland.

Groep F

Ook in de laatste groep zijn er Nederlandse invloeden te vinden. Uiteraard bij Turkije, waar Ajacied Ahmetcan Kaplan kans maakt op deelname aan het EK. Het land heeft ook nog een aantal spelers die jeugdinternational bij Nederland waren: Orkun Kökçü en Ferdi Kadioglu. De namen van Enes Ünal en Halil Dervisoglu doen ongetwijfeld ook een belletje rinkelen.



Tsjechië heeft met Ondrej Lingr van Feyenoord en Twente-speler Michael Sadilek ook misschien wel twee Eredivisie-spelers in de selectie. Vaclav Cerny, oud-speler van Ajax en Twente, maakt ook kans.

Bij Georgië is Georges Mikautadze, die door Ajax uitgeleend is aan FC Metz. Veteraan Guram Kashia (oud-Vitesse) is nog altijd de aanvoerder van de EK-debutant. Ook in de Portugese ploeg is er misschien nog wel een linkje te vinden. Bruma, die totaal flopte bij PSV, zit regelmatig in de selectie van bondscoach Roberto Martinez.