In Engeland zijn ze nog voor de eerste wedstrijd al onder de indruk van Liverpool-aanwinst Jeremie Frimpong. De Nederlander kwam over van Bayer Leverkusen en zeer waarschijnlijk volgt de Duitse middenvelder Florian Wirtz zijn voorbeeld. De twee zorgen in ieder geval voor mooie beelden.

Het Britse medium Daily Mail spreekt van "Liverpools nieuwe bromance". De twee voetballers hebben zelfs al een gezamenlijke bijnaam gekregen: Wirtzpong. Het enthousiasme voor de twee nieuwe spelers laait verder op na een bericht van hen op Instagram.

De 24-jarige Frimpong en 22-jarige Wirtz zijn momenteel samen op vakantie. Ze genieten aan de kust van Montenegro. Ze poseren samen voor de camera op een boot in een zwembroek. De Duitser heeft er en smiley van een opgeladen batterij aan toegevoegd. De twee lijken dus helemaal klaar voor het komende seizoen.

145,5 miljoen

In Engeland hopen ze dat de voetballers wel voorzichtig doen op hun tripje. "Hier zit 145,5 miljoen pond aan talent in hun zwembroek", schrijft Daily Mail. Frimpong werd voor 29,5 miljoen naar Liverpool gehaald. Voor de komst van Wirtz zou 116 miljoen klaarliggen.

Hij zou later deze week zijn medische keuring ondergaan, weet The Athletic. Op vrijdag zal de vakantie voorbij zijn en meldt Wirtz zich in Engeland.

Samen met Frimpong zal hij zich binnenkort gaan voorbereiden op het nieuwe seizoen onder trainer Arne Slot. De landskampioen opent de Premier League op vrijdag 15 augustus met een thuiswedstrijd. Het vorig seizoen sterk presterende Bournemouth van Justin Kluivert is op Anfield de eerste tegenstander.

Vriendin Florian Wirtz

De Britten zijn overigens niet alleen onder de indruk van Wirtz' relatie met Frimpong, maar ook die met zijn vriendin Aaliyah. De Duitser is al sinds 2022 samen met haar. Ondanks dat ze wel aardig actief is op social media, heeft ze nog niet zoveel informatie over haar achtergrond gedeeld. Op TikTok zet ze video's over bijvoorbeeld lifestyle en kleding.

