Nederlandse sterren zoeken elkaar op in voetballand Engeland: 'Dan hebben we een gezellige avond'

Coyd Gakpo kende een geweldig jaar met Liverpool waar hij ook nog eens kampioen mee werd van Engeland. Ondertussen heeft hij opnieuw een Nederlander mogen verwelkomen bij de club: Jeremie Frimpong. Het aantal Nederlanders in de Premier League loopt hoog op en zoals ook toeristen dat doen: zoeken de Nederlanders elkaar te allen tijde op.

Cody Gakpo staat aan de vooravond van de start van de WK-kwalificatie, het podium waar hij in 2022 internationaal doorbrak. Tijdens een stroef WK kon Oranje altijd rekenen op Gakpo, die topscorer werd onder Louis van Gaal in Qatar.

De vleugelspeler deed nog meer ervaring op tijdens een eindtoernooi op het afgelopen EK in Duitsland, waar hij wederom veel doelpunten maakte voor Oranje. "Het vorige WK heb ik ook meegemaakt en nu denk ik alleen maar aan kwalificatie voor weer zo’n toernooi. Dat is de focus op dit moment. Het zijn in mijn optiek allebei grote toernooien, ik verheug me op beide maar in dit geval enkel op het kwalificeren voor het WK."

Oranje

Bij Oranje speelt hij met veel teammaten uit Liverpool; Ryan Gravenberch, Virgil van Dijk én dus Jeremie Frimpong. In Engeland loopt het aantal Nederlanders hoog op, zeker nu ook Tijjani Reijnders op het punt staat naar Manchester te verhuizen om bij City aan de slag te gaan.

Er bestaat nog net geen groepsapp waarin alle internationals met elkaar kletsen, maar Gakpo onthult wel dat ze elkaar geregeld zien. "Maar we doen af en toe wel wat leuks met elkaar. Dan zoeken we elkaar op, komen we samen en hebben we een gezellige avond. Als het schema het toe laat want iedereen speelt op andere tijden wedstrijden. Maar ja, dat doen we meestal wel met de jongens uit Liverpool en Manchester, die omgeving. De boys uit het zuiden hebben anders wel een behoorlijk lange rit."

Positief

In Engeland gaat het Gakpo voor de wind, hij speelde veel bij Liverpool en was in de Premier League goed voor tien doelpunten en vier assists. Hij staat volgens de laatste geruchten in de belangstelling van Bayern München maar wist daar zelf nog niks van, vertelde hij aan de pers. Waar hij wel nog wat over kwijt wilde was het slot van de Eredivisie: "Dat heb ik wel als positief ervaren", lacht hij. "Dat was spannend. Wat ik zeg, voor mijn cluppie was het een goed einde. Dat hebben ze toch maar weer goed gedaan uiteindelijk."