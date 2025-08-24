De 15-jarige Max Dowman heeft zijn debuut in de Premier League gemaakt. Het supertalent uit Engeland mocht een halfuur meespelen in de grootmacht van Arsenal. Hij volgt in de voetsporen van Nederlander Jadiel Pereira da Gama.

Het nieuwe voetbaljaar lijkt nu al het seizoen te worden van de piepjonge voetballers. Dowman is 15 jaar, 7 maanden en 23 dagen oud. Hij maakte zaterdag zijn debuut tegen Leeds. Een prima duel om je debuut te maken, want Arsenal won met 5-0 mede door twee doelpunten en een assist van Jurriën Timber.

Seizoen van 15-jarigen

Vorig weekend maakte PEC Zwolle-speler Jadiel Pereira da Gama óók zijn debuut op 15-jarige leeftijd, in de Eredivisie welteverstaan. Hij was met 15 jaar en 8 maanden een stuk ouder (één maand) dan Dowman. Overigens pakt de Engelsman geen record. In 2022 viel Ethan Nwaneri in de extra tijd in. Hij was toen 15 jaar, 5 maanden en 28 dagen oud.

Voormalig Engels international Jamie Redknapp twijfelt geen seconde aan het talent van de jonge vleugelspeler. Hij voorspelt zelfs dat Dowman een van de beste Engelse spelers 'aller tijden' kan worden.

"De eerste keer dat ik hem zag, was hij 7 of 8 jaar oud op een voetbalschool in Portugal. Ik heb nog nooit een jochie met zoveel talent gezien. Ik ben er echt van overtuigd dat hij een van de beste Engelse spelers wordt die we ooit zullen zien. Het was hetzelfde met Wayne Rooney, hij is zo zelfverzekerd aan de bal", benadrukte de oud-speler van Liverpool tegenover Sky Sports.

'Dat zie je zelden'

Arsenal-coach Mikel Arteta sprak ook zijn enthousiasme uit over de speler. "Grote complimenten aan zijn familie. Ik denk dat zij een jongen hebben opgevoed met een mate van volwassenheid, stabiliteit en honger die je zelden ziet", zei hij bij de BBC.

"Want we hebben hier een jongen die geen moment twijfelt en er heilig van overtuigd is dat hij op zijn vijftiende kan presteren. Dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Voor ons brengt hij vreugde, emotie en iets extra’s dat ons werk zo geweldig maakt."

Alles over Premier League

