PEC Zwolle-speler Jadiel Pereira da Gama heeft een bijzonder record op zijn naam geschreven. De piepjonge Nederlander viel in het historische duel met Telstar enkele minuten in en schreef daardoor zelf historie. Hij is de jongste speler ooit in de Eredivisie.

De jongeling uit Almere is met zijn leeftijd van 15 jaar en 243 dagen de jongste speler die ooit in de Eredivisie heeft gevoetbald. Hij neemt het record over van FC Volendam-legende Wim Kras uit 1959. Hij was dik een maand ouder bij zijn debuut.

Jongste speler ooit

PEC Zwolle nam het in de tweede speelronde op tegen Telstar. Dat was sowieso een historisch duel, want Telstar en PEC speelden nog nooit tegen elkaar op het hoogste niveau. Daarnaast speelde Telstar voor het eerst sinds seizoen 1977/78 een thuiswedstrijd in de Eredivisie. Pereira da Gama maakt de geschiedenisboeken nóg dikker.

Eerste profcontract

PEC Zwolle had weinig moeite met Telstar. De ploeg van trainer Henry van der Vegt won met 2-0 van de thuisploeg. Spits Koen Kostons was de grote held met twee doelpunten. Pereira da Gama viel in de 88ste minuut in voor Sherel Floranus.

Hij tekende een maand geleden zijn eerste profcontract. De 15-jarige voetballer verbindt zich voor drie jaar aan de ploeg uit Zwolle. " Ik ben heel blij met mijn allereerste contract. Dat dit bij PEC Zwolle is, voelt voor mij extra bijzonder aangezien ik hier al jaren speel. Nu wil ik beter worden, van mijn teamgenoten leren en natuurlijk debuteren in het eerste elftal", liet hij toen weten. Dat laatste is dus nu al gelukt.

