De Britse media was zeer te spreken over het optreden van Liverpool woensdagavond in de Champions League tegen Olympique Marseille. De ploeg van Arne Slot won met 3-0 mede dankzij een doelpunt van Cody Gakpo.

Zo geeft Express Virgil van Dijk een rating van 8. Het Engelse medium was erg tevreden over het degelijke optreden van de aanvoerder. Verder waren er ook complimenten voor Jeremie Frimpong die van Echo ook een 8 kreeg. "Werkte de hele avond hard als aanvallend aanspeelpunt aan de rechterflank en leverde op een cruciaal moment zijn bijdrage aan de 2-0. Hij ontwikkelt zich tot een echt belangrijke speler voor dit team", is de verklaring voor dat hoge cijfer.

The Liverpool Echo geeft aan Ryan Gravenberch 7 en zegt over de Nederlander: "Hield het spel in het midden draaiende met zijn balans en druk zetten. Bood anderen de ruimte om te excelleren door als fundament op het middenveld te fungeren."

Zelfs Cody Gakpo die maar ruim tien minuten heeft gespeeld, krijgt lof van de Engelsen, dat komt natuurlijk ook door de 0-3 die hij nog heeft gemaakt. Daily Mail schrijft: "Cody Gakpo heeft dit seizoen kritiek gehad, maar dit was een duidelijke herinnering aan hoe goed die jongen kan afmaken".

Tevredenheid bij Slot

The Guardian richtte zich juist op Slot, die volgens het medium vast opgelucht was dat zijn ploeg eindelijk weer eens een belangrijke wedstrijd won: "De overwinning had zelfs nog ruimer kunnen uitvallen, maar na een periode waarin het lastig was om balbezit om te zetten in kansen en kansen in overwinningen, zal de Liverpool-trainer desalniettemin tevreden zijn met deze overtuigende zege".

Liverpool door naar volgende ronde

Liverpool heeft met deze overwinning drie belangrijke punten binnengesleept, directe plaatsing voor de achtste finales van de Champions League komt nu heel dichtbij met nog één wedstrijd tegen Qarabag volgende week. De ploeg van Slot is in ieder geval al verzekerd van een plekje in de tussenronde.

