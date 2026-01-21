Liverpool heeft goede zaken gedaan in de Champions League. De ploeg van Arne Slot heeft mede dankzij een doelpunt van Cody Gakpo woensdagavond overtuigend met 0-3 gewonnen van Olympique Marseille. Zo zet Liverpool een grote stap richting directe plaatsing voor de eindfase van de Champions League.

De eerste tien minuten ging het spel over en weer, waarin geen van beide ploegen een echte kans kreeg. Vervolgens was de eerste grote kans voor Liverpool: een mooie aanval werd goed afgerond door Hugo Ekitike, maar even later stak de VAR een stokje voor de goal wegens buitenspel. Vlak voor rust kreeg Liverpool een vrije trap toegekend na een stevige overtreding op Ryan Gravenberch. Dominik Szoboszlai, de nemer van de vrije trap, schoot met een bekeken balletje onder de muur door de 0-1 binnen.

Na bijna een uur spelen schoot Hugo Ekitike kiezelhard tegen de paal, uit deze misser ontstond meteen een tegenaanval waar op aangeven van Mason Greenwood bijna de gelijkmaker werd gescoord. Na deze kansen blijft Liverpool mogelijkheden krijgen, maar Olympique Marseille was zeker niet ongevaarlijk en kwam ook geregeld voor het doel van Alisson. Iets later gaf Jeremie Frimpong een voorzet die via de doelman Rulli binnengewerkt werd, 0-2. Marseille ging nog wel op zoek naar de aansluitingstreffer, maar tevergeefs. In de laatste seconden maakt invaller Cody Gakpo zelfs nog de 0-3.

Broodnodige overwinning voor Arne Slot

Door deze overwinning komt de ploeg van Slot op de vierde plek te staan in de Champions League, en met nog één wedstrijd te spelen lijkt Liverpool heel dichtbij directe plaatsing voor de eindfase van de Champions League. Volgende week neemt de club uit Liverpool het tegen Qarabag op en dan moet de eindfase worden binnengesleept.

Liverpool zat in een redelijke vormdip, van de afgelopen vijf wedstrijden (voor het treffen met Marseille) werd slechts één keer gewonnen, in de FA Cup tegen Barnsley. Veel fans zijn ontevreden en er klinken zelfs geluiden dat Slot ontslagen zou moeten worden.

Slot reageerde op de kritiek de afgelopen tijd en specifiek het gefluit na het gelijkspel tegen Burnley: "Ik ben al meer dan anderhalf jaar bij Liverpool en geniet enorm van mijn werk hier. Vorig seizoen wonnen we de competitie, hoewel dit jaar lastiger is. Wat betreft het gefluit van de fans: het is normaal dat niemand blij is met een gelijkspel thuis tegen Burnley. Maar als de emoties bedaren, zie je dat we meer kansen hebben gecreëerd dan ooit tevoren."

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.