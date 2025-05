Boze clublegende (68) uit frustratie op 'liegend' Ajax: 'Dit verdien ik toch niet?!'

Ajax clubicoon Simon Tahamata is boos over de gang van zaken bij de club rond zijn vertrek in 2024. Na zijn terugkeer uit Duitsland had hij wel een telefoontje uit Amsterdam verwacht, maar dat kwam er (nog) niet. "Ze laten me gewoon links liggen," stelt hij.

Tahamata werd in de jaren '70 en '80 vooral bekend door zijn dribbelkunsten. De Zuid-Molukker was tussen 1976 en 1980 speler bij Ajax, waar hij drie keer landskampioen werd en één keer de beker won. De voormalig aanvaller speelde in totaal 149 officiële duels voor de Amsterdammers en was daarin goed voor zeventien doelpunten.

Later speelde hij nog bij Feyenoord, Standard Luik, Beerschot en Germinal Ekeren, om vervolgens weer terug te keren naar Amsterdam als jeugdtrainer. Dat deed hij eerst van 2004 tot 2009 en in 2014 keerde hij opnieuw terug in Amsterdam als techniektrainer bij de onder- en middenbouw op de Toekomst.

Icoon

Door zijn inspanningen, zowel als speler als trainer, groeide hij langzaam uit tot een clubicoon die de club een warm hart toe droeg. Maar dat is inmiddels verleden tijd. In 2024 ging Tahamata weg bij Ajax om in Berlijn een voetbalacademie op te richten. Dat vertrek ging echter niet van harte, zo vertelde de Zuid-Molukker aan AT5: "Ik denk dat het vertrek een beetje gepusht werd door de club."

Vertrek uit Amsterdam

Ajax zou zijn veertigurige werkweek hebben willen halveren, waarna de club en hij er niet meer uitkwamen. De voormalig trainer vertrok vervolgens naar Berlijn om daar een voetbalschool op te richten. Inmiddels is dat project afgerond en is hij weer terug in Nederland. Hij had gehoopt op een telefoontje van Ajax, maar dat bleef vooralsnog uit.

"Ik ben boos op ze. In de pers zeggen ze dat ze goed contact met mij hebben, maar ze laten me gewoon links liggen," vertelde hij geërgerd aan AT5. Dat is overigens niet het enige waar de voormalig aanvaller boos over is: "Ik heb wel een afscheid gehad, maar die anderen niet," waarbij hij doelde op Gerald Vanenburg, Winston Bogarde, John Heitinga, Dennis Bergkamp en John van 't Schip.

"Dit heb ik toch niet verdiend," vraagt de Molukker zich af over de gang van zaken. De Amsterdammers hoeven hem inmiddels ook niet meer te bellen, laat hij weten: "nu is het te laat."

