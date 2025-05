Gratis exodus? PSV lijkt ook derde speler transfervrij te verliezen

PSV lijkt komende zomer drie spelers gratis te verliezen. De Eindhovenaren konden afgelopen winter nog een transfersom krijgen voor Richard Ledezma, maar de Amerikaan lijkt transfervrij de deur uit te lopen.

Volgens meerdere media is Ledezma in vergaande gesprekken met het Mexicaanse Chivas Guadalajara. Gezien zijn contract bij PSV deze zomer afloopt, kan de Amerikaan gaan en staan waar hij wil en een overgang naar Mexico zou hem goed in de oren klinken.

'Ik heb het gevoel dat het geluk op is bij Ajax': vrees dat 'het misgaat' bij koploper Eredivisie Ajax zit vlak voor het einde van de Eredivisie in de hoek waar de klappen vallen. Na de 4-0 nederlaag bij FC Utrecht met Pasen en vervolgens het 1-1 gelijkspel tegen Sparta is de riante voorsprong van de Amsterdammers op PSV geslonken. De vrees is dat het zeker lijkende kampioenschap alsnog vergooid wordt.

Bij Chivas Guadalajara speelt ook Érick Gutiérrez. De Mexicaanse middenvelder vertrok in 2023 uit Eindhoven en speelde sindsdien 64 wedstrijden in zijn thuisland. Daarin scoorde hij vier keer.

Aanbieding

PSV deed Ledezma nog wel een aanbieding om langer bij de club te blijven, maar die legde de rechtsback naast zich neer. De Amerikaan speelde voornamelijk op het middenveld bij de Eindhovenaren, maar werd verplaatst naar de positie rechts achterin. Daar deed hij het in eerste instantie prima, al maakte hij ook enkele fouten, zoals laatst tegen FC Twente.

'PSV slaat bod op verrassing razendsnel af en hoopt op contractverlenging' Richard Ledezma had de kans om naar Club América te verkassen, maar een mager bod uit Mexico werd snel van tafel geveegd. Nu wil de club juist langer door de de verrassende rechtsback van de Eindhovenaren.

Ledezma speelde tot nu toe 60 wedstrijden voor PSV. Daarin scoorde hij twee keer en gaf hij twee assists. Met de club kan hij dit seizoen nog kampioen worden, al hebben de mannen van Peter Bosz daar een klein wonder voor nodig. Ajax heeft momenteel een voorsprong van zeven punten, al heeft PSV nog een duel te goed.

Ledezma is niet de enige speler die komende zomer de deur in Eindhoven gratis achter zich dicht trekt. Walter Benítez en Olivier Boscagli hebben een aflopend contract dat niet verlengd wordt. Vooral in het geval van de Fransman is dat zuur voor PSV. Tijdens de vorige zomer kon de club nog veel aan hem verdienen. Brighton & Hove Albion was in de markt voor de linkspoot.

Rekensommetje bij PSV: 'Transfers van vijf spelers gaan zo'n tachtig miljoen euro opleveren' PSV jaagt in de laatste duels van de Eredivisie nog op het laatste kansje om kampioen te worden, nu Ajax aan het prutsen is. Achter de schermen wordt er ook al gewerkt aan het nieuwe seizoen en een verse selectie. Een rekensommetje leert dat PSV in ieder geval hoopt op zo'n tachtig miljoen euro aan inkomsten uit transfers.

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.