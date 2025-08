NAC Breda zal niet snel Europees voetbal spelen, maar in de voorbereiding konden de fans uit Breda wel genieten van een buitenlandse awayday. Daar lieten ze zich van hun beste kant zien.

NAC nam het op zaterdag in een tweeluik op tegen Norwich City. De selectie reisde voor die wedstrijden af naar Engeland. Een groep van zo'n 1500 supporters ging mee om De Parel van het Zuiden aan te moedigen.

De eerste wedstrijd werd om 11.00 uur gespeeld op het trainingscomplex van Norwich City. Op slag van rust wist Juho Talvitie de 0-1 te maken. Dit was tevens ook de eindstand.

Van links naar rechts

Enkele uren later, om 16.00 uur, werd de tweede wedstrijd afgewerkt in Carrow Road, het stadion van Norwich City. Het goed te merken dat de fans uit Breda aanwezig waren. Ze lieten zich meermaals van hun beste kant zien, en namen ook nog eens het heel Carrow Road over.

Toen uit de stadionspeakers het nummer Links Rechts van Snollebollekes klonk, deed de Yellow Army flink mee. De fans sprongen van links naar rechts, zoals het ook hoort bij dat nummer.

Deze massale support leverde de nodige complimenten op. "De beste uitfans die ik ooit heb gezien", zo kregen de fans te horen van de Norwich City-supporters (via de website van NAC).

Nederlaag

Helaas voor NAC mocht de support in de tweede wedstrijd niet baten. In de beginfase zochten de Brabanders de aanval, maar uit twee snelle tegenstoten kregen ze twee vroege tegendoelpunten om de oren. Na slechts elf minuten spelen stond de ploeg van trainer Carl Hoefkens al met 2-0 achter.

In de tweede helft kreeg NAC iets meer grip op de wedstrijd. Het meegereisde publiek moest echter tot de laatste tien minuten wachten voor de echt grote kansen, maar tot een doelpunt kwam het niet. De tweede wedstrijd werd met 2-0 verloren.

Start Eredivisie

Hiermee zit de voorbereiding van NAC erop. Aankomende zaterdag speelt de club in De Kuip de eerste wedstrijd van het seizoen tegen Feyenoord.

