Met het nieuwe Eredivisie-seizoen voor de deur neemt Bas Nijhuis nog even de tijd om te ontspannen. De Nederlandse topscheidsrechter zondag het festival de Zwarte Cross, waar hij zich helemaal onderdompelde in de feestelijke sfeer. Vooral het optreden van Flemming maakte indruk op Nijhuis. Toch kon een bepaalde actie van de zanger de arbiter niet bekoren.

De Zwarte Cross werd geteisterd door flinke regenbuien, maar dat weerhield het publiek er niet van te genieten in groten getale. Flemming genoot enorm van het enthousiasme van zijn fans en zorgde voor een onvergetelijk optreden, waarbij zelfs Nijhuis niet om de opvallende act heen kon.

Buikschuiver van Flemming levert hem rode kaart van Nijhuis op

Na zijn show sloot Flemming af met een spectaculaire buikschuiver over het natte podium. Deze theatrale val legde hij vast op zijn stories met een knipoog: "Sliding in your dm like...". Hoewel het publiek enthousiast reageerde, was scheidsrechter Nijhuis minder gecharmeerd van de actie.

Na afloop zocht de scheidsrechter de zanger op om hem te spreken over zijn 'schwalbe'. "Na de show meteen een directe rode kaart gekregen! Buikschuiver bleek schwalbe te zijn", grapte Flemming bij een foto van hen samen, waarop duidelijk te zien is dat Nijhuis de actie niet goedkeurde.

i Flemming ontvangt een rode kaart van Bas Nijhuis na zijn buikschuiver. ©Instagram

Festivalgangers herhalen ruige stadionkreet richting Nijhuis

Waar Nijhuis met zijn rode kaart voor Flemming de lachers op zijn hand kreeg, klonken er ook andere geluiden op het festival in de Achterhoek. Het publiek zong hem toe met een tekst die hij helaas al vaker heeft gehoord in voetbalstadions: "Nijhuis, Nijhuis. Nijhuis. Nijhuis. Nijhuis, Nijhuis. Je moeder is een hoer", zongen de festivalgangers lachend.

Nijhuis klaar voor nieuw seizoen: 'Niveau moet omhoog, fouten omlaag'

Het is iets waar Nijhuis zich als ervaren scheidsrechter inmiddels tegen bestand is. Ondanks de kritiek laat hij zich niet van zijn stuk brengen en richt hij zich vol vertrouwen op het nieuwe Eredivisie-seizoen. Hij erkent dat er het afgelopen jaar nog veel misging en dat er ruimte is voor verbetering. Volgens Nijhuis is het belangrijk dat het niveau omhoog gaat en dat het aantal foutieve beslissingen aanzienlijk vermindert.

Ook komen er komend seizoen nieuwe regels om het spel sneller en eerlijker te maken. Zo mag een doelman maar acht seconden de bal vasthouden om tijdrekken tegen te gaan. Nijhuis licht toe: "Bij de laatste vijf seconden steek ik mijn hand in de lucht en ga ik aftellen. Dan hoop ik dat het publiek meedoet. Bij nul is het hoekschop tegen." Daarnaast wordt het contact tussen spelers en scheidsrechters weer strenger gereguleerd. "Vorig seizoen mochten alleen aanvoerders met mij praten, maar dat was soms wat soepeler. Nu wordt dat weer strak aangepakt", blikt hij vooruit.