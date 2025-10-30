Tweededivisionist De Treffers staat voor een mooie bekerkraker tegen MVV Maastricht. De ploeg van Theo Janssen kende een piekstart, maar hoopt nu de goede reeks weer op te pakken tegen de club uit de Keuken Kampioen Divisie. Janssen schuwt de directe confrontatie met de eerstedivisionist niet. "We gaan ons niet aanpassen, vol gas erop", stelt de oud-topvoetballer.

"Het is net alsof je bij een profclub zit", opent Janssen voor de camera van Sportnieuws.nl. De Treffers begon uitstekend met drie zeges in de Tweede Divisie, maar daarna kwam de klad erin en werd er niet meer gewonnen. "De verwachtingen waren meteen héél erg hoog. Nu hebben de mensen toch zoiets: zijn we wel goed genoeg voor de bovenste plekken. Nou, Ik heb vanaf het begin heel realistisch gezegd dat we dat niet kunnen."

Wennen aan het amateurvoetbal

Voor de oud-middenvelder van onder meer Vitesse, FC Twente en Ajax was het in zijn eerste maanden behoorlijk wennen aan het amateurvoetbal. Vooral aan het tijdstip van trainen. "Ik heb nog nooit getraind in de avond, dus dat is wel nieuw voor mij. Het is vooral thuis even schakelen, omdat ik natuurlijk ook nog mijn tv-werk heb. Dus ik ben 's avonds veel weg en overdag veel vrij. Dan heb ik heel veel tijd samen met mijn vrouw en kinderen om toch leuke dingen te doen."

Janssen heeft vooral op slaap ingeleverd. "Je bent rond tien uur klaar met trainen en dan ga je daarna nog even de kantine in. Je gaat natuurlijk niet meteen weg", zegt de levensgenieter. "Dan ben je al gauw rond half één thuis en om half zeven gaat het wekkertje weer, want dan staan de kinderen weer naast het bed. Ik heb wat slaap ingeleverd", zegt hij lachend.

'Af en toe eventjes een powernap'

De analist van Ziggo en NOS erkent dat hij 'af en toe' tóch wel eventjes een middagdutje doet. "Niet te vaak, want dan ga je eraan wennen. Maar er zijn momenten dat het wel eens even lekker is. Als je vanuit mijn tv-werkzaamheden een keertje om twee uur thuis komt en je staat ‘s ochtends weer vroeg op... Dan kan het weleens zijn dat ik eventjes een powernap pak als de kinderen naar de opvang zijn."

Bekerpotje tegen MVV

Donderdagavond staat De Treffers voor een mooie bekerkraker tegen eerstedivisionist MVV. "Dat is niet lekker voor een profclub. Al moet ik wel zeggen dat je hier een redelijk grasveld hebt met een tribune", vervolgt Janssen, die denkt dat dit voor de Maastrichtenaren beter is dan tegen échte amateurs. "Dit is beter dan tegen een eersteklasser, want dan is het hutje mutje op een klein kunstgrasveld. Dus ik denk dat ze alsnog blij zijn met ons."

En hoe was het gevoel bij de loting voor de ploeg van Janssen? "Je hoopt natuurlijk wel dat je een profclub loot, omdat het interessanter is dan een andere tweededivisionist. Je had ook een amateurploeg kunnen loten en misschien een ronde verder en daarna een profclub kunnen pakken. Alleen wij gaan proberen om tegen MVV gewoon te stunten. Ik kan alvast verklappen: wij gaan ons niet aanpassen, we gaan vol gas erop", stelt de trainer resoluut.

Dromen van Vitesse

Janssen begon in de jeugd van amateurclub Vitesse 1892, maar werd al snel opgepikt door de profclub. Uiteindelijk speelde hij maar liefst twaalf jaar in de hoofdmacht. Tóch denkt hij niet per se aan het worden van hoofdtrainer bij de Arnhemmers. "Ik ben bij De Treffers begonnen en heb een contract getekend voor twee jaar met een optie voor nog twee jaar. Ik ben wel iemand van de lange termijn, we willen hier iets gaan opbouwen", licht hij toe.

"Ik ben iemand die als hij zijn woord geeft, die daar ook niet zo zomaar van wegstapt of dat breekt. Ik wil hier de komende jaren gaan bouwen. Ik heb natuurlijk Dennis van Beukering, met heel veel ervaring in de amateurwereld, naast mij. Wij zijn een goed duo om samen iets neer te zetten. We willen gezamenlijk de weg naar boven vinden met De Treffers", besluit Janssen.