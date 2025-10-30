Rijnsburgse Boys hebben donderdagavond voor veel spanning gezorgd in de Eurojackpot KNVB Beker. Na een 3-0-achterstand tegen NEC knokten ze zich terug in de wedstrijd. In een spannende slotfase werd Jasper Cillessen de grote held van de Eredivisie-club.

NEC heeft met grote moeite de tweede ronde bereikt van de beker. De ploeg uit Nijmegen liet zich op Sportpark Middelmors in Rijnsburg bijna verrassen door de amateurs van Rijnsburgse Boys.

Het team van trainer Dick Schreuder kwam 3-0 voor en leek de wedstrijd in handen te hebben, maar Rijnsburgse Boys knokte zich onder aanmoedigingen van de eigen aanhang terug tot 2-3. De gelijkmaker hing voortdurend in de lucht, maar NEC bleef overeind dankzij de vele reddingen van doelman Jasper Cillissen.

Geperforeerde long

Cillessen, oud-keeper van Oranje, stond voor het eerst sinds zijn terugkeer naar Nijmegen op doel. Dat was bijna zeven maanden nadat hij als doelman van het Spaanse Las Palmas bij een botsing met een tegenstander een geperforeerde long had opgelopen.

Hij bewees zijn waarde al in de beginfase door goed in te grijpen bij drie doelpogingen van de Rijnsburgse spits Mark van der Weijden. NEC zelf sneed vrij eenvoudig door de defensie van de Zuid-Hollandse ploeg en stond na 25 minuten 3-0 voor dankzij twee treffers van Noé Lebreton en een van Sami Ouaissa. Op slag van rust deed Rijnsburgse Boys toch wat terug met een goal van Ilias Kariouh.

In de tweede helft veranderde het spelbeeld volledig. De nummer 10 van de Tweede Divisie was constant in de aanval tegen de nummer 7 van de Eredivisie. Cillessen hield bijna alles tegen, maar de inzet van Van der Weijden in de 65e minuut moest hij doorlaten: 2-3. Trainer René van der Kooij zweepte zijn mannen op en Rijnsburgse Boys bleef het doel van Cillessen bestoken, maar de gelijkmaker viel niet.

Het bekertoernooi is daarmee voor Rijnsburgse Boys ten einde. Zij wisten ondanks hun knappe comeback in de wedstrijd tegen NEC niet voor een stunt te zorgen. Op dinsdag en woensdag waren er wel al een aantal amateurclubs die hun bekerdroom voort kunnen zetten.

Amateurstunts

De spelers van Excelsior Maassluis zorgden in de allerlaatste minuut van de verlenging tegen Excelsior Rotterdam voor sensatie in de eerste ronde van de beker. Zij wonnen met 1-0. HSV Hoek won woensdag van FC Eindhoven (3-2). Op dinsdagavond maakten er ook al een aantal amateurploegen indruk. Zo won GVVV na een razendsnelle voorsprong met 4-2 van De Graafschap. Katwijk won na penalty's van Vitesse en Hoogeveen won met 1-0 van FC Emmen. Eredivisionist Fortuna Sittard ontsnapte op bezoek bij Gemert, door met slechts 1-0 te winnen.