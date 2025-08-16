Een vermeende handsbal tijdens de Premier League-wedstrijd tussen Liverpool en Bournemouth houdt de gemoederen flink bezig in Engeland. Voetbalanalist en voormalig profvoetballer Jamie Carragher uitte felle kritiek op de VAR na de wedstrijd.

Het was een wedstrijd waarin veel gebeurde. Niet alleen stond de wedstrijd vooral in het teken van de overleden Liverpool-speler Diogo Jota, die afgelopen zomer samen met zijn broer André om het leven kwam na een noodlottig auto-ongeluk, ook wierpen racistische uitingen een schaduw over de wedstrijd op Anfield. En dan was er nog een vermeende handsbal, waarbij de VAR volgens Carragher had moeten ingrijpen.

Opzettelijk?

Het voorval waar de analist en voormalig verdediger van Liverpool op doelde gebeurde in de beginfase van de wedstrijd. Mohamed Salah probeerde nieuweling Hugo Ekitike te bereiken, toen Bournemouth-speler Marco Senesi dankzij een slechte aanname vrij spel leek te geven aan Ekitike. Om zijn fout te herstellen, stak de Bournemouth-speler zijn hand uit, om vervolgens - zo leek - opzettelijk de bal weg te tikken.

Het lukte Senesi om de bal weg te krijgen, waarna Cody Gakpo een handsbal maakte in zijn poging om te protesteren. Bournemouth kreeg een vrije trap mee. Arne Slot was woedend over het incident, en ook de spelers van Liverpool maakten hevig bezwaar. Maar ondanks het protest greep de VAR niet in.

'Hij weet precies wat hij doet'

Tijdens de live-uitzending op Sky Sports zei commentator Peter Drury: “De VAR heeft de situatie bekeken en geconcludeerd dat de speler geen controle had over de bal en dat deze via zijn lichaam tegen zijn arm kwam.” Co-commentator Carragher reageerde: “Dat is hands. Hij weet precies wat hij doet; het is een typische reactie van een verdediger, maar dit was hands”, aldus de voormalig verdediger die daaraan toevoegde dat de informatie die de scheidsrechter daar kreeg "niet correct" was.

