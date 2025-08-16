De Premier League is officieel weer van start. Vrijdagavond won kampioen Liverpool op een emotionele avond van Bournemouth (4-2). Maar het draaide op Anfield niet alleen om voetbal, maar vooral om de overleden Diogo Jota. Hij heeft nog altijd een bijzonder plekje bij de club.

Het begin vrijdagavond was indrukwekkend. Het You'll Never Walk Alone werd nog nooit met zoveel emoties gezongen. Ook de minuut stilte voor Jota en zijn overleden broer André Silva maakten indruk, het was ijzig stil op Anfield. In de twintigste minuut werd Jota's nummer ingezet door het aanwezige publiek. Hij en zijn broer kwamen begin juli om bij een verkeersongeval in Spanje.

Opvallend detail in kleedkamer Liverpool

Het toont aan dat de club de overleden speler nog niet is vergeten. Dat kan ook bijna niet, gezien het plezier dat hij bracht. En in de kleedkamer is nog altijd een plekje voor Jota. De plek tussen nieuwkomers Giorgi Mamardashvili en Hugo Ekitike werd vrijgehouden. Een gebaar dat op sociale media ook werd gezien.

Inside the home dressing room 📸💫 pic.twitter.com/HnCM5mGh3r — Liverpool FC (@LFC) August 15, 2025

'Onze nummer 20 voor altijd', reageerde een fan. Jota droeg dat rugnummer bij Liverpool en nadat hij overleed besloot de club zijn 20 te vereeuwigen. 'Toen ik Diogo's plek in de kleedkamer zag... dat brak me', was een andere supporter emotioneel.

Avond in het teken van Jota

De Portugese international werd ook door vrijwel alle doelpuntenmakers herdacht. Ekitike maakte met zijn handen het gebaar 20. Dat deed ook Cody Gakpo, die ook de celebration van Jota kopieerde. Mohamed Salah, die de bevrijdende 4-2 maakte, deed hetzelfde. Ook was hij zichtbaar geëmotioneerd toen hij voor The Kop stond na afloop van de wedstrijd toen het nummer van Jota werd gezongen.

Mohamed Salah was the last player to leave the pitch, joining in with a tearful rendition of Diogo Jota's chant in front of the Kop ❤️ pic.twitter.com/c5Vj4Rfr8C — Premier League (@premierleague) August 15, 2025

Arne Slot miste Diogo Jota

Arne Slot sprak na afloop ook over het gemis van Jota. "Weet je wie ik bij 2-2 het veld in wilde sturen? Jota. Maar dat kon niet. Om vreselijke redenen", sprak de Nederlander. "We hebben het over voetbal, maar belangrijker is hoe indrukwekkend het eerbetoon aan Diogo was. Onze fans zijn echt geweldig."

